Temel Conta Grevi: Hukuki Engeller Raporu
Petrol-İş’in raporu, 595 gün süren grevdaki hukuki ve fiili engelleri detaylandırıyor.
Petrol-İş İzmir Şubesi Avukatı İrfan Taşkın tarafından hazırlanan kapsamlı bir rapor, Temel Conta'da 595 gün süren grev ve direniş boyunca yaşanan hukuki ve fiili engelleri ortaya koydu.
Rapor, grev sürecinde işçilerin karşılaştığı engelleri gözler önüne seriyor ve direnişin hukuki boyutu ile uygulamadaki zorluklara ışık tutuyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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