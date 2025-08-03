60 Bin Kadın ADEM'lerden Yararlandı - Son Dakika
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60 Bin Kadın ADEM'lerden Yararlandı

60 Bin Kadın ADEM\'lerden Yararlandı
03.08.2025 12:09
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559 ADEM, 60 bin kadına destek hizmeti sunarak kadınların güçlenmesine katkı sağlıyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye genelinde faaliyette olan 559 Aile Destek Merkezi'nden (ADEM) yıl içinde 60 bin kadının yararlandığını açıkladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, bakanlık olarak kadınlar başta olmak üzere tüm vatandaşların hayatına değer katmak ve pozitif değişiklikler yapmak için çeşitli destekler sunduklarını belirtti. Bakan Göktaş, "Kadınların hayatın her alanında güçlenmesi, toplumsal kalkınma ve adaletin sağlanmasında kritik bir rol oynar. Bu doğrultuda, kadınların potansiyelini açığa çıkarmak için sunduğumuz hizmetleri çeşitlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'KORUYUCU, ÖNLEYİCİ EĞİTİMLER VERİYORUZ'

'Aile Yılı'nda da 'Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye' ilkesiyle aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Göktaş, bu hedefe ulaşmada ADEM'lerin önemine değinerek, "Türkiye genelinde ücretsiz olarak hizmet veren ADEM'lerimiz, aile yapısını güçlendirmek, milli ve manevi değerleri korumak, kadınların ailedeki rolünü güçlendirmek, gelir elde etmelerini sağlamak ve aileyi tehdit eden unsurlardan korumak gibi hedeflere ulaşmak için çeşitli programlarla hizmet veriyor. Bakanlığımızın ve ilgili kamu kurumlarının uzman personeliyle koruyucu, önleyici eğitimler veriyoruz" dedi.

ADEM'ler ile kadınların psikososyal, sosyokültürel, mesleki ve kişisel gelişimlerine yönelik çeşitli kurs ve eğitimler sunulduğunu ifade eden Bakan Göktaş, "Merkezlerimizde yapılan her çalışmanın kadınların güçlenmesinde fark oluşturacağına inanıyoruz. Kadınlarımızın ekonomik hayatın içerisinde daha çok yer almasını hedefliyoruz" açıklamasında bulundu.

'SIFIR ATIK BİLİNCİNİ HER HANEYE ULAŞTIRIYORUZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'yla geçen yıl yapılan iş birliğiyle 'Sıfır Atık' vizyonunu sosyal hizmetlerin merkezine yerleştirdiklerini de aktaran Göktaş, "ADEM'ler başta olmak üzere, tüm uygulamalarımıza çevreye duyarlı, sürdürülebilir bir anlayışı entegre ettik. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin öncülüğünü yaptığı proje ile 'Sıfır Atık' bilincini her haneye ulaştırıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇEŞİTLİ MESLEKİ KURSLAR DÜZENLENİYOR'

Bakan Göktaş, merkezlerde Halk Eğitim Merkezlerinden gelen usta öğreticiler tarafından, bölgenin ihtiyaç ve taleplerine göre çeşitli mesleki kurslar düzenlendiğini belirtti. Bu kurslar arasında dikiş, el sanatları, sepet/hasır örme, ahşap boyama, tel kırma, çanta yapımı, amigurumi/bebek yapımı, turistik/hediyelik eşya ve teorik aşçılık gibi eğitimlerin yer aldığını kaydeden Göktaş, kurslara katılan kadınların, yaptıkları ürünleri belirli aralıklarla düzenlenen kermeslerde satarak gelir elde ettiklerini de ifade etti.

ÇOCUKLARA OYUN ODALARI

Daha fazla kadının kurs ve faaliyetlere katılımını sağlamak amacıyla merkezlerde 0-6 yaş arası çocuklara yönelik kreş ve oyun odalarının da bulunduğunu ifade eden Göktaş, şöyle devam etti:

"0-6 yaş arası çocuklar eğitici öğretmenler refakatinde ADEM'lerdeki kreş ve oyun odalarında keyifli vakit geçirirken, anneleri de kurs ve faaliyetlere katılabiliyor. Merkezlerde verilen ücretsiz kurs ve faaliyetler kadınların mesleki beceriler geliştirmelerinin yanı sıra sosyalleşmelerine de katkı sağlıyor. Türkiye genelinde faaliyette olan 559 ADEM'den bu yıl içinde 60 bin kadın yararlandı. Kursiyerlerin iş gücüne katılımını sağlamak için, ihtiyaçlar doğrultusunda merkezlerimizi ülke geneline yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Kurs ve faaliyetlerimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız başvurularını ADEM'lerimiz üzerinden gerçekleştirebilirler."

Kaynak: DHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı, Mahinur Özdemir Göktaş, Ekonomi, Türkiye, Çevre, Kadın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Kadın 60 Bin Kadın ADEM'lerden Yararlandı - Son Dakika

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