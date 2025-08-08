Kadın Girişimci Karavan Üretiyor

UZUN yıllar sahibi oldukları sirk ile şehir şehir gezen ve bu süreçte eşiyle hep karavanda kalan Melike Bulu Cankurt (38), Ankara'da 6 yıldır karavan üreterek, kamp ve karavan turizmine katkı sağlıyor. Cankurt, ağırlıklı olarak kadınların çalıştığı atölyede ürettiği karavan ve diğer kamp malzemelerini ihraç da ediyor.

Melike Bulu Cankurt, 2019 yılında başkentin en büyük sanayi sitesi Ortadoğu Sanayi ve Ticaret Merkezi'nde (OSTİM) açtığı atölyede karavan üretmeye başladı. Cankurt, karavanın yanında konteyner, araç üstü çadır ve kamp malzemeleri de üreterek karavan ve kamp turizmine sunuyor. OSTİM'deki 6 atölyesinde çoğunluğu kadınlardan oluşan işçilerle ürettiği kamp malzemelerini yurt içinde tatilcilerin hizmetine sunarken, yurt dışına da ihraç ediyor.

'PROFESYONEL BİR SANAYİCİ OLDUM'

Cankurt, sahibi oldukları sirk ile Türkiye'yi şehir şehir gezerken karşılaştıkları barınma ve eşya taşıma zorluklarından sonra kamp malzemeleri üretimine yöneldiğini söyledi. Cankurt, "Uzun yıllardır sirk organizasyonu yaptım. Bu süreçte araç üstü çadırlar ve karavanlar kullandım. Daha sonra yurt dışından ve Türkiye'den birçok araç üstü çadır ve karavan ithal ettim, getirdim. Fakat bir sürü teknik sorun yaşandı. Bu teknik sorunlara daha cevap alamadığım için OSTİM'de firmamızı kurdum. Sirk malzemelerini taşırken yaşadığımız sorunlar nedeniyle yerli imkanlarla ürettiğimiz karavanlar aynı zamanda yeni işimiz oldu. İşe başladığımızda komşularımızın bazı tepkileri oldu. 'Kadın bu, 2 güne kapatır gider, batar' dediler. Tabii ki devletin teşvikleri, devletin bizi sanayiye ve ihracata itmesi çok büyük teşviklerdi. ve bu süreçte ekiple beraber ben de artık profesyonel bir sanayici oldum" dedi.

'YILDA 50-60 KARAVAN YAPIYORUZ'

Çalışanlarının kadın ağırlıklı olduğunu belirten Cankurt, "Sanayi bölgesi olduğu için çalışmak istemediler. İlk zamanlar servis şoförlerini de kadın tercih ettim. Bu zorlu bir süreçti. İnsanların ayağını buraya alıştırdım. Daha sonra buraya gelen müşteri portföyü de aile olduğu için bütün kadınlar benimle beraber tüm atölyelerde ve sanayide çalışmaya başladı. Bize hizmet veren; 2 dikiş atölyesi, 2 boya, 2 fiber atölyesi olmak üzere 6 atölyemiz var. Mümkün mertebe önce kadınlara iş vermeye çalışıyorum. Sosyal medyanın ve televizyonun da gücüyle bana ulaşanlar oldu, ünlü olanlar oldu. Mağdur olanlar ve depremzede olanlar oldu. Hepsine mümkün mertebe dokunmaya çalıştık. Bizimle beraber farklı atölyelerde 150, dönemsel olarak da 220 kadar kadın çalışıyor. Yüzde 80 ihracat yapıyoruz, yüzde 80 de kadın ekip arkadaşları çalıştırıyoruz. Yüzde 100 yerli olacak şekilde, yılda 50-60 karavan, 2 bin 500 civarında araç üstü çadır üretiyoruz. Ülkemizin yanı sıra, Orta Doğu'dan Avrupa'ya kadar birçok ülkede varız" diye konuştu.

'HER ŞEY KENDİ EL İŞÇİLİĞİMİZ'

Firmaya gelen müşterilerin zaman zaman şaşkınlıklarını gizleyemediklerini belirten Cankurt, "'Evde çamaşır bulaşığı kim yıkıyor', 'Her şeyi tek başına mı yapıyorsun' gibi sorularla karşı karşıya kalıyoruz. Ama şükür altından tek seferde kalkabiliyoruz. 6 yıldır OSTİM'deyiz. Her sabah, 'herkes kendi kapısını süpürecek' dedim. 'Çöplerimizi düzene sokalım' dedim ve tüm komşularımız da çöp konteyneri almak zorunda kaldı. 'Malzeme indirirken birbirimize saygılı olacağız. Küfürlü konuşmayacağız' diyerek de küfrü yasakladık burada. Ben burada örnek olmak zorunda olduğumu hissediyorum. Kullandığımız tüm materyalleri, kumaşımızı kendimiz üretiyoruz. Alüminyumumuzu kendimiz çektiriyoruz. Kompozitimizi özel olarak kendimiz tasarlayıp üretiyoruz. Her şey kendi el işçiliğimiz" dedi.

Haber-Kamera: Mikail KARAMAN-Canberk ÖZTÜRK/ANKARA,