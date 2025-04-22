Tuğba Işık Ercan'dan Hastanedeki Çocuklara 23 Nisan Ziyareti - Son Dakika
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Kadın

Tuğba Işık Ercan'dan Hastanedeki Çocuklara 23 Nisan Ziyareti

Tuğba Işık Ercan\'dan Hastanedeki Çocuklara 23 Nisan Ziyareti

Ercan, hastanede tedavi gören çocuklarla bir araya gelerek bayramlarını kutladı ve hediyeler verdi.

22.04.2025 20:50
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AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul Milletvekili Tuğba Işık Ercan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, hastanede tedavi gören çocuklarla bir araya geldi.

Bahçelievler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ni ziyaret eden Tuğba Işık Ercan, burada tedavi gören çocuklarla tek tek ilgilendi. Ercan, tedavi gördükleri için 23 Nisan etkinliklerine katılamayan çocukların durumuyla ilgili hastane personelinden ilgili bilgi aldı, bayramlarını kutladı ve çeşitli hediyeler verdi. Ziyaret sırasında duygusal anlar yaşanırken, çocukların yüzündeki tebessüm günün en kıymetli anı oldu. Ziyaretin ardından Bahçelievler Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen Çocuk Sinema Etkinliğine katılan Tuğba Işık Ercan, minik misafirlerle birlikte film izleyerek bayram coşkusuna ortak oldu. Çocuklarla sohbet eden Ercan, onların hayallerini ve dileklerini dinledi, bayram sevincine yürekten eşlik etti.

Tuğba Işık Ercan, ziyaretlerin ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sizlere Sayın Cumhurbaşkanımızın sevgilerini, selamlarını iletiyorum kıymetli çocuklar. Sizlerin bir tebessümüne vesile olabilmek, bizim için en kıymetli bayram hediyesi. Hepinizin bayramını yürekten kutluyorum."

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Kadın Tuğba Işık Ercan'dan Hastanedeki Çocuklara 23 Nisan Ziyareti - Son Dakika

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