Kahramanmaraş'ta Barajda Çocuk Düşmesi - Son Dakika
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Kahramanmaraş'ta Barajda Çocuk Düşmesi

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11 yaşındaki A.D., barajda suya düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Edinilen bilgilere göre olay, Kahramanmaraş’ta Sır Barajı kıyısında meydana geldi. A.D., ablasıyla birlikte baraj kenarında bulunduğu sırada ayaklarını suya sokmak istedi. Bu sırada dengesini kaybeden 11 yaşındaki çocuk suya düştü.

Kısa sürede gözden kaybolan çocuğun yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sudan çıkarılan A.D., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Küçük çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

A.D.’nin cenazesinin, yapılacak işlemlerin ardından ailesine teslim edilmesi beklenirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber: Muhammet Özer

Kaynak: Haber Platformu

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