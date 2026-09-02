Kahramanmaraş'ta iki orman yangını saatler içinde kontrol altına alındı
Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesi Şekeroba Mahallesi ile Andırın ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde ayrı ayrı çıkan orman yangınları, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Her iki bölgede de soğutma ve kontrol çalışmaları sürerken, yangınların çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.
Onikişubat ilçesi Şekeroba Mahallesi’ndeki ormanlık alanda saat 13.38’de başlayan yangına 17 dakika içinde müdahale edilirken, çalışmaların ardından yangın saat 16.19’da kontrol altına alındı. Yangına 3 helikopter, 5 arazöz, 4 su ikmal aracı, 1 dozer ve çok sayıda araçla müdahale edildi.
Andırın ilçesi Yeşilyurt Mahallesi’ndeki ormanlık alanda ise saat 15.37’de yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin müdahalesi saat 15.55’te başladı. 2 helikopter, 3 arazöz, 2 su ikmal aracı ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın saat 16.33’te kontrol altına alındı.
Her iki bölgede de soğutma ve kontrol çalışmaları sürdürülürken, yangınların çıkış nedenlerinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Haber: Muhammet Özer
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