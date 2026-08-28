Kahramanmaraş\'ta Sağanak ve Yıldırım Yangınları

Kentte gün içerisinde etkili olan sıcak havanın ardından aniden başlayan sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakaladı. Yağış nedeniyle hava sıcaklığı hissedilir derecede düşerken, açık alanlarda bulunan vatandaşlar yağmurdan korunmak için kapalı alanlara sığındı.

Sağanakla birlikte etkili olan yıldırımların Ahır Dağı’nın iki farklı noktasına düşmesi sonucu yangın çıktı. Yangınları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, sarp ve ulaşımı güç bölgelerde çıkan yangınları kontrol altına almak için çalışma başlattı. Ekipler yangınlara hem karadan hem de havadan müdahale ediyor.

Yangınların geniş bir alana yayılmasını önlemek amacıyla bölgede yoğun çalışma yürütülürken, ekiplerin alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Haber: Muhammet Özer