Otomobil Dere Yatağına Askıda Kaldı - Son Dakika
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Otomobil Dere Yatağına Askıda Kaldı

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Kahramanmaraş'ta otomobil kontrolden çıktı, dere yatağında mahsur kaldı. Yaralı yok.

Otomobil Dere Yatağına Askıda Kaldı

Kaza, Haydar Bey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak yol kenarındaki dere yatağına yöneldi. Dere yatağına düşmeden askıda kalan otomobil, bulunduğu yerde mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla askıda kalan otomobil bulunduğu yerden çıkarıldı.

Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Kaynak: Haber Platformu

Kahramanmaraş, Kurtarma, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Kahramanmaraş Otomobil Dere Yatağına Askıda Kaldı - Son Dakika

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