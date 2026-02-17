Survivor Adası\'nda pazarlık: Keremcem sadece Acun Ilıcalı’nın izniyle içebildi

Survivor yarışmasından elenen Keremcem, ada yaşamında sabah rutininden vazgeçmediğini söyledi. “Sirkeli su içmeden güne başlayamıyorum, içine çörek otu, keten ve chia tohumu atıp içiyorum” diyen Keremcem, Dominik Cumhuriyeti’nde bu içeceği bulmanın kolay olmadığını anlattı.
Keremcem, “Acun Abi’yle gitmeden pazarlık yaptım. Sabahları, ‘Sirkeli su içmem lazım’ dedim ve izin verdi. Ama ada yaşamı ve oyunlarla uğraşmaktan fırsatım olmadı” ifadelerini kullandı.
