Kilis OSB'de aynı gece ikinci fabrika yangını makinedeki elektrik kaçağından çıktı, söndürüldü - Son Dakika
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Kilis OSB'de aynı gece ikinci fabrika yangını makinedeki elektrik kaçağından çıktı, söndürüldü

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Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde aynı gece ikinci kez fabrika yangını çıktı. Tekstil fabrikasındaki makinede elektrik kaçağı nedeniyle başlayan yangın, otomatik söndürme sistemleri sayesinde büyümeden kontrol altına alındı ve ekipler olay yerine sevk edildi.

Kilis Organize Sanayi Bölgesi’nde gece saatlerinde aynı gece içerisinde ikinci fabrika yangını meydana geldi. İlk yangının ardından bu kez başka bir fabrikadan yangın ihbarı geldi.

Kilis <a class='keyword-sd' href='/osb/' title='OSB'>OSB</a>'de aynı gece ikinci fabrika yangını makinedeki elektrik kaçağından çıktı, söndürüldü

Edinilen bilgilere göre yangın, tekstil fabrikasında bulunan bir tekstil makinesindeki elektrik kaçağı nedeniyle çıktı. Makineden yükselen duman ve alevlerin fark edilmesi üzerine fabrikadaki yangın söndürme sistemleri otomatik olarak devreye girdi.

Sistemlerin zamanında devreye girmesiyle yangının kısa sürede kontrol altına alınarak büyümesinin önüne geçildi. Olay yerine ekipler sevk edilirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kilis OSB’de aynı gece içerisinde farklı fabrikalarda peş peşe yaşanan yangınlar dikkat çekti.

Haber: Abdullah Alpdağ

Kaynak: Haber Platformu

Organize Sanayi Bölgesi, Kilis, Olay, OSB, Son Dakika

Son Dakika Kilis Kilis OSB'de aynı gece ikinci fabrika yangını makinedeki elektrik kaçağından çıktı, söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis OSB'de aynı gece ikinci fabrika yangını makinedeki elektrik kaçağından çıktı, söndürüldü - Son Dakika
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