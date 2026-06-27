8 yıllık sabır Ethereum yatırımcısına beklediğini vermedi - Son Dakika
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8 yıllık sabır Ethereum yatırımcısına beklediğini vermedi

8 yıllık sabır Ethereum yatırımcısına beklediğini vermedi
27.06.2026 15:44
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Sekiz yıldır hareketsiz kalan dört Ethereum cüzdanı, ellerindeki ETH'lerin büyük bölümünü yaklaşık 1560 dolardan satarak tahmini 27,4 milyon dolar kâr elde etti. Oysa aynı cüzdanların kâğıt üstü kârı önceki iki boğa zirvesinde 150 milyon doları aşmıştı.

2018 yılında coin başına yaklaşık 830 dolardan toplam 37 bin 602 ETH alan dört Ethereum cüzdanı, sekiz yıllık sessizliğin ardından cuma günü harekete geçti. Cüzdanlar satışa, mevcut döngünün en sert düşüşlerinden birinin ortasında başladı ve pozisyonlarını zirvedeki kâğıt üstü değerinin çok altında nakde çevirdi.

Zincir üstü analistlere göre dört cüzdan, yaklaşık dört saat içinde 33 bin 623 ETH'yi ortalama 1560 dolardan sattı. Bu satıştan yaklaşık 52,5 milyon dolar gelir elde eden cüzdanların kârı tahmini 27,4 milyon dolar olarak hesaplandı. Cüzdanlar, aldıkları 37 bin 602 ETH'nin yaklaşık 4 binini ise hâlâ elinde tutuyor.

ZİRVEDE 150 MİLYON DOLARI GÖRÜP 27 MİLYONA SATTILAR

Tablonun can sıkıcı yanı zamanlamada gizli. Cüzdanların kâğıt üstü kârı hem 2021 hem de 2025 boğa piyasasında 150 milyon doları aşmıştı. Bu rakam, sonunda gerçekleştirdikleri kârın beş katından fazlasına denk geliyor. Ethereum, Ağustos 2025'te yaklaşık 4 bin 946 dolarla tüm zamanların rekorunu görmüş, ardından sert biçimde gerilemişti.

Para birimi yayım sırasında yaklaşık 1580 dolardan işlem görüyor. Cüzdanlar yıllarca iki büyük zirveyi izleyip hiç satmazken, sonunda nakde geçmek için piyasanın en zayıf dönemlerinden birini seçti.

UYKUDAKİ ETHEREUM CÜZDANLARI DÜŞEN PİYASADA UYANIYOR

Bu satış, uzun süredir hareketsiz Ethereum cüzdanlarının düşen bir piyasada uyanmasıyla beliren bir örüntüye ekleniyor. Mart ayında on yıllık bir bekleyişin ardından ilk dönem Ethereum yatırımcılarından biri, 31 milyon dolar değerinde ETH satmıştı.

Nisan ayında ise ICO döneminden kalma bir katılımcı, on yılı aşkın hareketsizliğin ardından o dönemde yaklaşık 23 milyon dolar değerindeki 10 bin ETH'yi yeni bir adrese taşımıştı.

Kripto Para, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para 8 yıllık sabır Ethereum yatırımcısına beklediğini vermedi - Son Dakika

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