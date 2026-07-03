ABD engellemeye rağmen Polymarket'te zirvede - Son Dakika
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ABD engellemeye rağmen Polymarket'te zirvede

ABD engellemeye rağmen Polymarket\'te zirvede
03.07.2026 16:02
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Blockchain araştırma şirketi Allium'un yeni raporuna göre ABD'li kullanıcılar, Polymarket'in erişim kısıtlamalarına rağmen platformun en büyük siyasi tahmin kitlesini oluşturuyor. Rapor, ABD'nin işlem hacmi ve cüzdan sayısı bakımından tek başına en büyük siyasi pazar olduğunu ortaya koydu.

Allium'un yayımlanan raporu, aralıkta açılan ve düzenlemeye tabi Polymarket US ile karıştırılmaması gereken küresel platformda, ABD'li kullanıcıların işlem hacmi ve cüzdan sayısında tüm ülkeleri geride bıraktığını belirtti. Rapora göre erişimi engellemek ABD'li katılımı bitirmedi, aksine ABD'yi hacim bakımından en büyük siyasi pazar hâline getirdi. Talep varlığını sürdürüyor ama artık yurt dışına, ABD denetiminin ötesine kaydı.

Polymarket, 2022'de Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ile vardığı 1,4 milyon dolarlık uzlaşma kapsamında ABD'li kullanıcıların küresel platforma erişimini kesmek zorunda kalmıştı. Ancak bulgular, şirketin bu kısıtlamalarının tam olarak işe yaramadığını ve hukuki ile siyasi incelemeye tabi hızla büyüyen tahmin piyasası sektöründe Polymarket'in sorunlarına yeni bir başlık eklediğini gösteriyor.

ABD POLYMARKET HACMİNİN YÜZDE 30'UNU OLUŞTURUYOR

Allium, ABD'li kullanıcıların platformun geri kalanına kıyasla yabancı çatışmalarla ilgili piyasalara çok daha fazla ilgi gösterdiğini buldu. ABD kitlesinin hacme göre ilk 12 piyasasından beşi İran savaşıyla ilgiliydi. Rapora göre bu kullanıcılar, Kalshi ve Polymarket US'te izin verilen seçim piyasalarına ise daha az ilgi gösterdi. Allium'un ifadesiyle ABD parası yabancı savaşlara, son dönemde İran'a akıyor ve küresel kitlenin işlem yaptığı seçimleri büyük ölçüde atlıyor.

Allium'un rakamları, Rutgers Üniversitesi'nden istatistikçi Harry Crane'in haziranda yayımladığı bir çalışmayla örtüşüyor. Crane, Polymarket işlem hacminin yaklaşık yüzde 30'unun ABD'den geldiğini tahmin etti. Araştırmacıya göre ABD'deki kişiler, IP adresleri ve VPN engellemelerine rağmen Mayıs 2025 ile Nisan 2026 arasında platform üzerinden 10,6 milyar ile 26,7 milyar dolar arasında işlem gerçekleştirdi. Polymarket'in, VPN hizmetlerine bağlı bazı IP adreslerini engelleyerek VPN kullanıcılarına yönelik önlemleri sıkılaştırdığı da bildirildi.

POLYMARKET 34 ÜLKEDE TAMAMEN ENGELLENDİ

Polymarket, şu anda 34'ten fazla ülkede tamamen erişime engelli durumda. Listeye en son eklenen ülke İspanya oldu. İspanya, şirketlerin gerekli lisans olmadan faaliyet gösterip göstermediğine ilişkin bir soruşturma açarken tedbir amacıyla yerel kullanıcıların hem Polymarket'e hem Kalshi'ye erişimini kapattı.

Aralarında Singapur, Tayland, Tayvan ve Polonya'nın bulunduğu dört ülkede ise erişim yalnızca pozisyon kapatmayla sınırlandırıldı. Bu ülkelerdeki kullanıcılar mevcut pozisyonlarını kapatabiliyor ancak yeni işlem açamıyor. Ayrıca Kanada'nın Ontario eyaleti ile Ukrayna'daki Kırım, Donetsk ve Luhansk'ın da aralarında olduğu bölgelerde platform engelli olsa da ülkenin diğer yerlerinde erişime açık kalıyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para ABD engellemeye rağmen Polymarket'te zirvede - Son Dakika

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