ABD eyaletleri, kripto para yatırımlarında yeni bir dönem başlatıyor

Kripto Para

Michigan eyaletinin sunduğu House Bill 4087 tasarısı, eyaletin genel ve ekonomik istikrar fonlarından kripto varlıklara yatırım yapılmasına olanak tanıyor. Tasarı ayrıca eyalet hazinesine, ek getiri elde etmek amacıyla kripto varlıkları ödünç verme yetkisi de veriyor.

Eyalet Fonları Kripto Para Varlıklarıyla Çeşitlendiriliyor

Michigan'ın bu girişimi, 2022'de kurulan Blockchain ve kripto komisyonunun vizyonunu genişletiyor. Eyalet yönetimi, kripto para sektörüne yönelik destekleyici tutumunu sürdürüyor.

Yaklaşık 20 ABD eyaleti benzer düzenlemeleri aktif olarak değerlendiriyor. North Karolina, Teksas, Pennsylvania, Ohio ve Oklahoma bu eyaletler arasında yer alıyor.

Michigan Blockchain komisyonu, eyaletin kripto politikasını belirlemede önemli rol oynuyor. Komisyon, sektörün eyaletteki gelişimini desteklemek için çeşitli projeler yürütüyor.

House Bill 4087, eyalet hazinesine kripto varlıkları ödünç verme yetkisi de tanıyor. Bu yetki, finansal riski artırmadan ek getiri elde etmeyi amaçlıyor.