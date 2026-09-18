ABD İran bağlantılı kripto ağını hedef aldı

ABD Hazine Bakanlığına bağlı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi (OFAC), 17 Eylül'de açıkladığı kararla BitBank'ın yanı sıra borsanın yazılımını geliştiren Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company'yi ve üç kişiyi yaptırım kapsamına aldı. Bakanlık, bu kişi ve kuruluşları İranlı finansçı Babek Zencani'nin dijital varlık ağıyla ilişkilendirdi.

Açıklamaya göre Zencani, haziran ve temmuz aylarında yüz milyonlarca dolar değerindeki Bitcoin'in İran Devrim Muhafızları Ordusuna aktarılmasını kolaylaştırmak için BitBank'ı kullandı. ABD makamları, borsayı İran'ın yaptırımları aşmasına yardımcı olduğunu öne sürdükleri finansal yapının parçalarından biri olarak tanımladı.

HÜRMÜZ ÖDEMELERİNDE BİTBANK İDDİASI

Hazine Bakanlığı, daha önce yaptırım uygulanan Hormuz Safe Marine Services Authority adlı kuruluşun haziran ayından bu yana aldığı ödemeleri İran yönetimine aktarmak için BitBank'tan yararlandığını bildirdi. Bakanlık, bu kuruluşun Hürmüz Boğazı'ndan geçmek isteyen gemileri deniz sigortası satın almaya zorlayan bir düzenek içinde yer aldığını daha önce ileri sürmüştü.

ABD'nin iddiasına göre sigorta kapsamı, gemilerin İran tarafından alıkonulması riskini de içeriyordu. Son yaptırım kararı, bu ödemelerle bağlantılı olduğu belirtilen kripto altyapısını hedef aldı. Bakanlığın açıkladığı yüz milyonlarca dolarlık Bitcoin transferinin tamamının gemilerden alınan ödemelerden oluştuğu belirtilmedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran yönetimini kripto paralarla finanse etme girişimlerinin de OFAC'ın yaptırım yetkisinin dışında kalmadığını söyledi.

YAPTIRIMLAR İKİ KURULUŞ VE ÜÇ KİŞİYİ KAPSIYOR

Karar, listelenen kişi ve kuruluşların ABD'deki veya ABD'li kişilerin kontrolündeki mal varlıklarının bloke edilmesini gerektiriyor. OFAC izni ya da geçerli bir istisna bulunmadıkça ABD'li kişilerin bu varlıklarla bağlantılı işlem yapması da genel olarak yasaklanıyor.

Bir veya birden fazla yaptırım kapsamındaki kişinin doğrudan ya da dolaylı olarak toplamda en az yüzde 50'sine sahip olduğu kuruluşlar da bloke etme kurallarına tabi tutuluyor. Hazine Bakanlığı, yaptırım kapsamındaki taraflarla belirli işlemleri gerçekleştiren yabancı finans kuruluşlarının da yaptırım riskiyle karşılaşabileceğini bildirdi.

Yaptırım uygulanan İran merkezli BitBank, Japonya'da faaliyet gösteren aynı adlı kripto borsasından ayrı bir kuruluş olarak faaliyet gösteriyor.