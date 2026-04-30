ABD İran\'ın 500 milyon dolarlık kripto varlığına el koydu

Üye Girişi
Son Dakika Logo

30.04.2026 16:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD, İran'a yönelik kapsamlı ekonomik baskı kampanyasının parçası olarak 500 milyon dolara yakın İran'a ait kripto varlığına el koydu. Hazine Bakanı Scott Bessent bu rakamı yaptığı bir televizyon programında doğrularken kamuoyuyla daha önce paylaşılan 344 milyon dolarlık tutarın çok üzerinde olduğu ortaya çıktı.

Bessent, Ekonomik Öfke Operasyonu kapsamında banka hesaplarının dondurulduğunu ve rejimle iş yapmaya istekli olanların sayısının azaltılmaya çalışıldığını aktardı. "Her yerde banka hesaplarını donduruyoruz. Daha da önemlisi, insanları rejimle daha az iş yapmaya yönlendiriyoruz." dedi. İranlı yetkililere ait emeklilik fonları ve yurt dışındaki taşınmazlar da hedefler arasında yer alıyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Mart 2025'te başlatmasını istediği operasyon, varlık müsaderelerini, banka hesabı dondurma işlemlerini ve İran petrolü satın almayı sürdüren ülkelere yönelik ikincil yaptırımları kapsıyor. Geçen hafta Hazine'nin Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin İran bağlantılı birçok kripto cüzdanını yaptırım listesine aldığı açıklanmıştı. Stablecoin ihraççısı Tether da ABD yetkililerinin talebi üzerine 344 milyon doların üzerinde USDT'yi dondurduğunu doğrulamıştı. 500 milyon dolarlık rakamın bu miktarı neden aştığı konusunda henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

İRAN EKONOMİK KRİZ İÇİNDE

Bessent, operasyonun İran ekonomisine ağır bedel ödettiğini belirtti. Ülkenin en büyük bankalarından biri aralık ayında iflas ederken İran para birimi ABD doları karşısında yüzde 60 ile yüzde 70 arasında değer kaybetti. "Bir döviz krizinin ortasındalar." dedi.

Salı günü Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi İran'ın gölge bankacılık ağıyla bağlantılı 35 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine aldı. Bunun yanı sıra İran ham petrolünü Çin'e ve başka ülkelere taşıyan gölge filonun parçası olan bir Çin rafinerisi ile yaklaşık 40 denizcilik şirketi de hedef alındı. Shahed serisi saldırı insansız hava araçları ve balistik füze itici maddeleri için bileşen tedarik eden 14 kişi ve kuruluş yaptırım kararnamesiyle karşılaştı. Şubat 2025'ten bu yana operasyon çerçevesinde İran bağlantılı binden fazla kişi, gemi ve uçağa yaptırım uygulandı.

HÜRMÜZ'DE BİTCOİN GEÇİŞ ÜCRETİ İDDİALARI

Bu ay gündeme gelen raporlar, İran'ın Hürmüz Boğazı geçişi için gemilere Bitcoin cinsinden ücret uygulamayı değerlendirdiğini ortaya koydu. Yük taşımayan tankerlere serbest geçiş tanınırken yüklü olanlara varil başına yaklaşık 1 dolar biçilmesi planlandığı bildirildi. İran'ın bu ücretleri tahsil etmeye başladığı iddia edilse de Tahran konuya ilişkin resmi bir açıklama yapmadı.

Öte yandan denizcilik risk firması Marisks, sahte aktörlerin İran güvenlik güçlerini taklit ederek mahsur kalan gemi sahipleriyle iletişime geçtiği ve boğazdan geçiş karşılığında Bitcoin veya USDT talep ettiği konusunda uyarıda bulundu.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’a suikast girişiminde saldırgan Cole Allen’ın hazırlık süreci ortaya çıktı Trump'a suikast girişiminde saldırgan Cole Allen'ın hazırlık süreci ortaya çıktı
Trump: Hürmüz’de abluka devam edecek Trump: Hürmüz'de abluka devam edecek
İzmir’deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit 2 ölü, 5 yaralı İzmir'deki zincirleme kazada 1 polisimiz şehit! 2 ölü, 5 yaralı
TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu TikTok uğruna hem evinden hem de tarlasından oldu
Van’da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı Van'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir çocuk hayatını kaybetti, bir çocuk yaralandı
Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Eski Hakkari Belediye Başkanı yeniden 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
Adana’nın Kozan ilçesini sel vurdu Adana'nın Kozan ilçesini sel vurdu

16:34
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı
16:10
5 yaşındaki Hamza’nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
5 yaşındaki Hamza'nın can verdiği köpek dehşetinin görüntüleri ortaya çıktı
16:04
Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor
Fener taraftarını delirten paylaşım: Düştüğü nota tepki yağıyor
14:41
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan “öpücük“ savunması
Eşini ve kayınvalidesini öldüren sanıktan hakimi çıldırtan "öpücük" savunması
14:07
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
Japonların ve Çinlilerin gözü bu ilçede! Yıllarca devam edecek kazı başlıyor
14:06
İstanbul Valiliği 1 Mayıs kutlamaları için adres verdi
İstanbul Valiliği 1 Mayıs kutlamaları için adres verdi
14:00
Hobi bahçeleri için kritik tarih Yıkmayana 3 kat ceza var
Hobi bahçeleri için kritik tarih! Yıkmayana 3 kat ceza var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.04.2026 16:57:51. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.