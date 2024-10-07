ABD seçimlerinde kripto etkisi: Elon Musk desteğiyle Donald Trump anketlerde öne geçti - Son Dakika
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Kripto Para

ABD seçimlerinde kripto etkisi: Elon Musk desteğiyle Donald Trump anketlerde öne geçti

ABD seçimlerinde kripto etkisi: Elon Musk desteğiyle Donald Trump anketlerde öne geçti

Kripto para tabanlı anket platformu Polymarket'te Donald Trump'ın seçim kazanma olasılığı Kamala Harris'i yüzde 2,2 farkla öne geçti. Elon Musk, bu sonuçların geleneksel anketlerden daha doğru olduğunu iddia etti. Kripto dünyasının tahmin piyasaları, 2024 ABD başkanlık seçimlerinde yeni bir güç olarak ortaya çıkıyor.

07.10.2024 14:12
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Merkezi olmayan öngörü platformu Polymarket, 2024 ABD başkanlık seçimlerinde beklenmedik bir gelişmeye sahne oldu. Eski Başkan Donald Trump, mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i geride bırakarak yüzde 50,6'lık bir kazanma olasılığına ulaştı. Bu sonuç, geleneksel anketlerdeki eğilimlerden farklılık göstererek, kripto para dünyasının politik tahminlerdeki potansiyel etkisini ortaya koyuyor.

Polymarket Verileri Geleneksel Anketlerle Farklılaşıyor

Polymarket, Blockchain teknolojisi üzerine inşa edilmiş merkezi olmayan bir tahmin piyasası olarak, 2024 ABD başkanlık seçimleri için ilgi çekici veriler ortaya koyuyor. Platform, Donald Trump'ın kazanma olasılığını yüzde 50,6 olarak gösterirken, bu oran Kamala Harris için yüzde 48,4'te kalıyor.

Bu sonuçlar, geleneksel anket yöntemlerinden farklılık gösteriyor New York Times'ın ulusal anket ortalamasında Harris yüzde 49, Trump ise yüzde 47 oy oranına sahip. Polymarket'in tahminleri ile geleneksel anketler arasındaki bu fark, Blockchain tabanlı tahmin piyasalarının politik analizlerdeki potansiyel rolünü tartışmaya açıyor.

Elon Musk, Polymarket'in verilerine dikkat çekti. Musk, X platformunda yaptığı açıklamada "Trump şu anda bahis piyasalarında Kamala'yı yüzde 3 farkla geçiyor. Gerçek para söz konusu olduğu için anketlerden daha doğru." yorumunu yaptı. Bu açıklama, kripto tabanlı tahmin platformlarının güvenilirliği konusundaki tartışmalara yeni bir boyut kazandırdı.

Musk'ın desteği sadece bu sözlerle sınırlı kalmadı. Teknoloji milyarderi, Cumartesi günü Trump'ın Pennsylvania'nın Butler kentindeki mitingine katıldı. Musk, "Make America Great Again" sloganının yazılı olduğu bir şapka giyerek dikkat çekti. Musk, Trump'ı "Amerika'da demokrasiyi koruyacak" tek başkan adayı olarak görüş bildirdi.

Kripto para, 2024 başkanlık seçimlerinde önemli bir konu olarak ortaya çıktı. Trump, kripto para, NFT'ler ve merkeziyetsiz finans (DeFi) konularındaki desteğini defalarca açıkça belirtti. Diğer yandan Harris, uzun süre sessiz kaldıktan sonra geçen ay dijital varlıklar alanında büyümeyi teşvik etmeyi amaçladığını söyledi.

5 Kasım 2024'te gerçekleşecek ABD başkanlık seçimleri yaklaştıkça, kripto para dünyası da hareketleniyor. Polymarket'teki gelişmeler, Elon Musk'ın açıklamaları ve adayların kripto politikaları, dijital varlıkların seçimlerdeki önemini artırıyor. Kripto sektörü, seçim sonuçlarının kendi geleceğini nasıl etkileyeceğini merakla bekliyor.

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Son Dakika Kripto Para ABD seçimlerinde kripto etkisi: Elon Musk desteğiyle Donald Trump anketlerde öne geçti - Son Dakika

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