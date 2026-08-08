ABD\'nin kripto yasası ertelendi: Piyasayı ne bekliyor?

ABD Senatosu, kripto piyasa yapısını düzenleyecek CLARITY tasarısını ağustos tatili öncesinde görüşmedi ve süreci eylüle bıraktı. Çoğunluk Lideri John Thune, senatörler Washington'dan ayrılmadan önce oylama yapılmayacağını doğruladı ve tasarının tatil dönüşünde ele alınacağını söyledi. Karara karşın kripto piyasasında hemen geniş bir satış yaşanmadı. Bitcoin 64.400 doların, Ethereum 1.900 doların üzerinde tutunurken XRP ise ilk haberlerin yayımlandığı sırada 1,05 dolar dolayında işlem gördü.

Bitwise yatırım direktörü Matt Hougan, ertelemenin yatırımcılar beklentilerini yeniden ayarlarken kısa süreli olumsuz bir piyasa tepkisi yaratabileceğini belirtti. Hougan, kripto fiyatlarının "bir anlığına sallanabileceğini", ancak piyasanın sonbaharda toparlanabileceğini söyledi. Yöneticiye göre tahmin piyasasındaki ihtimalin iyice gerilemesi, belirsizliğin geride kalmasını sağlayabilir. Bu görüş, araştırma kuruluşu Bernstein'ın hafta başında yaptığı uyarıdan ayrışıyor. Bernstein, başarısız bir oylama ya da ertelemenin, daha sonra toparlanma gelse de kripto piyasasında yeni bir satış dalgasını tetikleyebileceğini belirtmişti.

POLYMARKET'TE İHTİMAL YÜZDE 17'YE DÜŞTÜ

Tahmin piyasaları, Thune ertelemeyi doğrulamadan önce yasaya ilişkin belirsizliğin büyük bölümünü zaten fiyatlamıştı. Polymarket'te CLARITY Yasasının 2026'da yasalaşma ihtimali, yılın başındaki yüzde 70'in üzerindeki seviyeden tatil yaklaşırken yüzde 17 dolayına indi. Bu düşüş, Senato'daki tekrarlayan takvim aksaklıklarının ardından geldi. Tasarı, 4 Ağustos'taki genel kurul gündeminde yer almamış ve görüşmeleri sınırlamak için gereken usul adımı da atılmamıştı.

TASARININ ÖNÜNDE 60 OY EŞİĞİ VAR

CLARITY Yasası kabul edilirse, dijital varlıklar için federal bir piyasa yapısı kuracak ve denetim yetkisini ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) arasında paylaştıracak. Ancak tasarının ilerlemesi için Cumhuriyetçilerin Demokrat desteğine ihtiyacı var. Senato'da görüşmeleri sonlandırıp oylamaya geçmek için 60 oy gerekiyor. Cumhuriyetçiler 53 sandalyeyi elinde tutuyor. Bu da her Cumhuriyetçi lehte oy verse bile en az yedi Demokratın usul oyunu desteklemesi gerektiği anlamına geliyor. Müzakereler, seçilmiş yetkililer ve aileleri için etik kısıtlamalar, yasa dışı finansmana karşı önlemler, stablecoin ödülleri ve varlık saklamayan yazılım geliştiricilerinin korunması gibi başlıklarda yoğunlaştı.

Senatör Cynthia Lummis, yasa üzerinde 11 aydır çalışıldığını ve müzakerelerin her gün sürdüğünü söyledi. Lummis tatil öncesinde oylama için bastırsa da bazı maddelerin hâlâ çözülmediğini kabul etti. Senatör Elizabeth Warren ise kripto düzenlemesini desteklediğini ancak mevcut CLARITY Yasasına karşı olduğunu belirtti. Warren, çıkar çatışması, tüketici koruması, ulusal güvenlik ve finansal istikrar konularındaki endişelerine dikkat çekti. Yoğun bir eylül takvimi ve yaklaşan ara seçimler, yasa yapıcılara dar bir zaman aralığı bırakıyor. İki partili bir uzlaşma veya usul adımı atılana kadar tasarının 2026'da yasalaşması belirsizliğini koruyacak.