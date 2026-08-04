ABD\'nin kripto yasasında yeni engel: Beyaz Saray etik teklifini bekletiyor

Basına yansıyan bilgilere göre Beyaz Saray, Cumhuriyetçi Senatör Thom Tillis ile Demokrat Senatör Ruben Gallego'nun sunduğu etik karşı teklifine henüz yanıt vermedi. Teklif, federal yetkililerin karıştığı kripto faaliyetlerine getirilen kısıtlamaların uygulanmasında eyalet başsavcılarına da rol veriyor. Öngörülen uzlaşıya göre eyalet yetkilileri, etik kurallarını uygulamaması halinde Adalet Bakanlığı'na dava açabilecek. Demokratlar, Beyaz Saray'ın daha önce kabul ettiği bir versiyona, uygulamayı yalnızca Adalet Bakanlığı'na bıraktığı için karşı çıkmıştı. Tillis ve Gallego'nun teklifi, bu endişeleri gidermeyi ve yasanın ilerlemesi için yeterli Demokrat oyu toplamayı amaçlıyor. Öte yandan gündemdeki gelişme, henüz Başkan Donald Trump'ın yasayı imzalaması aşamasıyla ilgili sayılmaz. Şu an öne çıkan tek konu, Beyaz Saray'ın bu uzlaşıya vereceği yanıt. Yasanın Trump'ın masasına ulaşması için önce Senato'dan geçmesi ve Temsilciler Meclisi ile arasındaki farkların giderilmesi gerekiyor.

Yasanın önündeki zaman da giderek daralıyor. Senato Çoğunluk Lideri John Thune, CLARITY için henüz oylama sürecini başlatan bir önerge sunmadı. Bu da yasa koyuculara, meclisin beklenen tatili öncesinde prosedürü başlatmak için sınırlı bir süre bırakıyor. Senato'nun pazartesi günü yayımlanan gündeminde yasa yerine, geçici bütçe düzenlemesine ilişkin ayrı bir metin için oylama yer aldı. Dijital Varlık Piyasası CLARITY Yasası ise gündemde hiç geçmedi. Senato daha önce Senatör Cynthia Lummis'in yasa lehine bir konuşmasını kayda geçmiş, ancak resmi bir önerge sunulmamıştı. Thune önergeyi verse bile kurallar, ilk prosedür oylamasından önce önergenin olgunlaşması için süre tanınmasını gerektiriyor. Yasanın ayrıca olası bir engelleme girişimini aşmak için birkaç Demokrat'ın da desteğiyle 60 oya ihtiyacı var.

ETİK ANLAŞMAZLIĞI TEK ENGEL DEĞİL

Yasanın önündeki tek sorun etik tartışması değil. Savcılar ve kolluk kuvvetleri örgütleri, saklama hizmeti vermeyen bazı blok zinciri geliştiricilerini Banka Gizliliği Yasası kapsamındaki kayıt yükümlülüklerinden muaf tutan hükümlerden endişe duyuyor. Hazine Bakanı Scott Bessent ise bu yorumu reddediyor. Bessent, saklama hizmeti vermeyen geliştiricilerin zaten hiçbir zaman bu yükümlülüklere tabi olmadığını, yasanın yalnızca mevcut Hazine politikasını resmileştireceğini savunuyor.

İHTİMAL YÜZDE 80'DEN 27'YE DÜŞTÜ

Tahmin piyasalarında yatırımcılar artık CLARITY'nin 2026 sonundan önce yasalaşmasına yüzde 27 olasılık veriyor. Aynı piyasa, şubatta yüzde 80'in üzerine çıkmıştı. Ancak Senato'daki gecikmeler ile etik ve merkeziyetsiz finans konularındaki anlaşmazlıklar beklentileri zayıflattı. Düşen oran, resmi bir yenilgiden çok yasanın daralan yolunu yansıtıyor. Müzakereler tatil sırasında ya da sonrasında sürebilir, ancak bir gecikme, ABD ara seçimlerinin kongre takvimini karmaşıklaştırmasından önce daha az zaman bırakacak. Yasa, kabul edilirse federal bir piyasa yapısı çerçevesi kuracak ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nun dijital varlıklar üzerindeki denetimi nasıl paylaşacağını netleştirecek.

ANALİSTLERDEN YENİ SATIŞ DALGASI UYARISI

Bir araştırma kuruluşunun analistleri, Senato'nun yasayı ilerletememesinin Bitcoin ve genel kripto piyasasında ani bir düşüşe yol açabileceği uyarısını yaptı. Analistler bu tepkiyi, dijital varlık değerlerini bir kademe daha aşağı çekebilecek bir refleks satış dalgası olarak tanımladı. Analistler pazartesi günkü müşteri raporunda şöyle yazdı: "Taktik açıdan, kripto piyasasının ara seçimler öncesinde üçüncü çeyreğin sonu ve dördüncü çeyreğin başına doğru dibi görüp ivme kazanmaya başlamasını bekliyoruz."

Aynı kuruluşa göre yasal bir gecikme, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ile Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu'nu Project Crypto girişimi üzerinden daha fazla rehberlik yayımlamaya da zorlayabilir. Bu çalışma, token sınıflandırmalarını, merkeziyetsiz finansı ve uygun görülen token ihraçları için olası bir muafiyeti kapsayabilir. Düzenleyici rehberlik ABD'li kripto şirketlerine geçici bir rahatlama sağlayabilir, ancak Kongre'nin çıkardığı bir yasanın kalıcılığını taşımaz. Bu nedenle Beyaz Saray'ın etik uzlaşısına vereceği yanıt ve Senato liderlerinden gelebilecek bir önerge, izlenecek bir sonraki gelişmeler olarak öne çıkıyor.