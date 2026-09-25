Altcoinlerdeki yükseliş hızlandı - Son Dakika
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Altcoinlerdeki yükseliş hızlandı

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Altcoinlerdeki yükseliş hızlandı
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Kripto piyasasında altcoinler günlük kazançlarıyla Bitcoin'i geride bıraktı. XRP ve Solana'da yükseliş yüzde 7'yi aşarken bazı tokenlarda çift haneli artışlar görüldü. Fiyatlardaki toparlanmaya fon girişleri ve vadeli işlemlerdeki hareketlilik eşlik etti.

Yayım sırasında XRP yüzde 7,8 artışla 1,58 dolardan, Solana yüzde 7,1 yükselişle 121,19 dolardan işlem görüyor. Ethereum yüzde 3 kazançla 2 bin 725 dolara ulaşırken Bitcoin'in son 24 saatteki artışı yüzde 1,7'de kaldı. Bitcoin yaklaşık 84 bin 849 dolardan alıcı buluyor.

Daha sert hareketler Chainlink, Ondo ve Quant'ta görüldü. Chainlink'in LINK tokenı son 24 saatte yüzde 15,3 değer kazanarak 14,09 dolara çıktı. Ondo'nun ONDO tokenında yükseliş yüzde 29,1'e, Quant'ın QNT tokenında yüzde 36,9'a ulaştı. Bu iki token sırasıyla yaklaşık 0,55 ve 98,80 dolardan işlem görüyor.

XRP'DE GÖZLER 1,60 DOLARDA

XRP'deki toparlanma, hafta içindeki geri çekilmenin ardından geldi. Daha önce 1,65 dolar bölgesinden dönen fiyat 1,50 doların altına sarkmıştı. Son yükseliş XRP'yi yeniden 1,55-1,60 dolar aralığındaki direnç bölgesine taşıdı. Bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlanıp sağlanamayacağı, toparlanmanın devamı açısından izleniyor.

Fon tarafında ise alımlar sürdü. SoSoValue verilerine göre ABD'deki spot XRP borsa yatırım fonlarına 24 Eylül'de net 14,89 milyon dolar girdi. Önceki işlem gününde giriş 18,04 milyon dolar olmuştu. Son iki işlem gününün toplamı böylece 32,93 milyon dolara ulaştı.

LINK'TE VADELİ İŞLEMLER HAREKETLENDİ

LINK'teki yükselişe türev piyasasında da yoğun işlem eşlik etti. CoinGlass'ın izlediği piyasalarda son 24 saatlik vadeli işlem hacmi yaklaşık 1,07 milyar dolar, spot işlem hacmi 228,94 milyon dolar oldu. Henüz kapatılmamış vadeli pozisyonların toplam değerini gösteren açık pozisyon büyüklüğü ise 805,75 milyon dolar olarak ölçüldü.

Açık pozisyon tutarı tek başına yatırımcıların yükseliş beklediğini göstermiyor. Bu toplam hem yükseliş hem düşüş yönlü işlemleri kapsıyor. Kaldıraçlı pozisyonlar, fiyatın beklenenin tersine hareket etmesi halinde zorunlu olarak kapatılabiliyor.

Aynı 24 saatlik dönemde yaklaşık 1,32 milyon dolarlık LINK pozisyonu tasfiye edildi. Tutar yalnızca LINK işlemlerini kapsıyor ve altcoin piyasasının tamamındaki kaybı göstermiyor.

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