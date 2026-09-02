Altın çökerken Bitcoin farkını gösterdi - Son Dakika
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Altın çökerken Bitcoin farkını gösterdi

Altın çökerken Bitcoin farkını gösterdi
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Altın, ağustos ortasında elde ettiği dev kazancın tamamını geri verdi ve hatta yükselişe başladığı seviyenin altına indi. Bitcoin ise aynı makro baskı altında daha dirençli kalarak 77 bin dolar civarında tutundu.

İki varlık da aynı gelişmeyle yükselmişti. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent 19 Ağustos'ta önemli bir açıklama yaptı. Bessent, uzun vadeli tahvillerde likidite destekli geri alımların üst sınırını operasyon başına 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara çıkaracaklarını duyurdu ve bu adım birçok varlıkta sert bir sıçrama getirdi. Açıklama, 30 yıllık tahvil getirisinin bir gün önce 19 yılın en yükseği olan yüzde 5,34'e dokunmasının ardından geldi.

Altın ve Bitcoin bu hamlenin başlıca kazananları oldu. Altın saatler içinde ons başına 4 bin 360 dolardan 4 bin 530 dolara çıktı ve yükselişini sürdürerek 25 Ağustos'ta üç ayın en yüksek seviyesi olan 4 bin 700 dolara ulaştı. Bitcoin de haftalarca 64 bin doların altında zorlandıktan sonra geçen hafta 81 bin 500 dolara fırladı.

Birçok yatırımcının güvenli liman saydığı iki varlığın bu çıkışı bir anlatıyla açıklandı. Doların zayıflaması ve ABD borcunun büyümesi sürerken, analistler yükselişin "değersizleşme ticareti" olarak adlandırılan eğilimden kaynaklandığını dile getirdi.

ALTIN ZİRVEDEN YÜZDE 8,5 DÜŞTÜ

Bu tablo o günden bu yana değişti. En önemli dönüş, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Kevin Warsh'ın geçen cuma Jackson Hole'daki konuşmasıyla geldi. Warsh faiz artırımı sözü vermedi. Piyasalar konuşmanın şahin tonunu yeni faiz artışlarına açık kapı olarak yorumladı.

Bu dönüş altını Bitcoin'den daha sert etkiledi. Değerli metal 4 bin 700 dolardan gerileyerek bugün 4 bin 300 doları gördü. Altın böylece ağustos kazancının tamamını geri verdi ve yükselişin başladığı seviyenin altına indi. Zirveden kayıp yüzde 8,5'i aştı. ABD tahvil piyasası ise kaybettiği değerin neredeyse tamamını geri kazandı.

BİTCOİN DÜŞSE DE BAŞLANGICININ YÜZDE 20 ÜSTÜNDE

Bitcoin de zirvesinden uzaklaştı ama kaybı daha sınırlı kaldı. Kripto para 81 bin dolardan gerilese de yükselişe başladığı 64 bin doların hâlâ yaklaşık yüzde 20 üzerinde kalıyor.

Bitcoin tarafında da baskının arttığına dair işaretler var. Makro görünüm riskli varlıklar için yeniden olumsuza dönerken ABD'deki spot Bitcoin fonlarında son birkaç işlem gününde çıkışlar girişleri aştı. Bu dönemde fon talebi rallinin ilk günlerine göre zayıfladı. Bu tablo Bitcoin'in de altına benzer biçimde gerileyebileceğini düşündürüyor.

Yayım sırasında Bitcoin 76 bin 800 dolardan işlem görüyor. Kripto para 77 bin dolar çevresinde dalgalanırken iki varlık arasındaki ayrışma sürdü.

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Son Dakika Kripto Para Altın çökerken Bitcoin farkını gösterdi - Son Dakika

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