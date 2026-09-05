Analistten Bitcoin düşüşüne farklı yorum - Son Dakika
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Analistten Bitcoin düşüşüne farklı yorum

Analistten Bitcoin düşüşüne farklı yorum
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Bitcoin, beklentiyi neredeyse üçe katlayan ABD istihdam verisinin ardından 81 bin doların üzerinden 79 bin 200 dolara geriledi. Kobeissi Letter'ın aktardığı piyasa fiyatlamasında eylül toplantısında faiz artırımı olasılığı yüzde 53'e yükseldi. Buna karşın bir analist, kısa vadeli baskının ötesinde Bitcoin'in uzun vadeli tezinin güçlendiğini savunuyor.

ABD'de ağustosta tarım dışı istihdam 162 bin arttı ve bu rakam ekonomistlerin 55 ile 58 bin arasındaki beklentisinin neredeyse üç katına ulaştı. İşsizlik oranı yüzde 4,1'de kaldı. Temmuz için başlangıçta açıklanan 23 binlik kayıp ise 21 binlik artış olarak güncellendi. Piyasalar veriye hızla tepki verdi. Bitcoin günün erken saatlerinde 82 bin 400 dolarda satışla karşılaştı. İstihdam verisi açıklandığında 81 bin doların üzerinde olan fiyat kısa sürede 79 bin 200 dolara geriledi. ABD borsası da düşüşe eşlik etti. Tahvil faizleri ve dolar ise yükseldi.

Güçlü bir iş gücü piyasası ilk bakışta piyasalar için olumlu görünse de para politikası açısından tablo farklı. Güçlü istihdam, yüksek borçlanma maliyetlerinin iş gücü piyasasını hızla bozma riskini azaltarak ABD Merkez Bankasına (Fed) enflasyonla mücadeleyi sürdürmek için daha geniş alan bırakıyor. Yüzde 53'lük fiyatlama, yatırımcıların güçlü istihdamı daha sıkı para politikası riski olarak okuduğunu gösteriyor. Enflasyonun yüksek seyrettiği bir ortamda güçlü ekonomik veri, riskli varlıklar için olumsuz habere dönüşebiliyor.

"SİSTEM BOZULDU" YORUMU GÜNDEME OTURDU

Kobeissi Letter, ekonominin beklenenden çok daha fazla istihdam yaratmasına rağmen hisse senetlerinin gerilemesine dikkat çekerek "sistem bozuldu" değerlendirmesini yaptı. İlk piyasa tepkisi ABD Başkanı Donald Trump'ı da şaşırttı. Faiz artırımı beklentisi genellikle tahvil faizlerini ve doları yukarı taşıyor, finansal koşulları sıkılaştırıyor ve yatırımcının riskli varlıklara iştahını azaltıyor. Aynı mekanizma Bitcoin'in veri sonrasındaki düşüşünü açıklıyor. Kripto para faiz beklentilerine kısa vadede yüksek duyarlılık gösteriyor.

BİR ANALİST UZUN VADEDE KITLIK ARGÜMANINA GÜVENİYOR

Bitcoin analisti Adam Livingston, cuma günkü tepkinin ötesinde farklı bir senaryo çizdi. Livingston, kalıcı enflasyon ve artan borçla birlikte finansal sistemi desteklemek için sonunda parasal genişleme gerekebileceğini savundu. Analiste göre bu koşullar Bitcoin'in uzun vadeli değer tezini güçlendiriyor. Livingston'a göre yüksek faizler kripto parayı kısa vadede baskılayabilir. Bu faizler, Bitcoin'in karşı koruma aracı olarak görüldüğü enflasyon ve artan borç gibi yapısal sorunları ise ortadan kaldırmıyor. Analiste göre enflasyon yapısal olarak yüksek kalabilir, hükümetler büyük bütçe açıkları vermeyi sürdürebilir ve borç yükü büyüyebilir. Bu koşullar, arzı sınırlı bir varlığı elde tutma gerekçesini uzun vadede güçlendirebilir. Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 79 bin 700 dolardan işlem görüyor.

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Son Dakika Kripto Para Analistten Bitcoin düşüşüne farklı yorum - Son Dakika

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