Belçika MiCA sonrası ilk yaptırım adımını attı - Son Dakika
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Belçika MiCA sonrası ilk yaptırım adımını attı

Belçika MiCA sonrası ilk yaptırım adımını attı
07.07.2026 15:02
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Belçika'nın finansal piyasa düzenleyicisi FSMA, Avrupa Birliği'nin MiCA lisans son tarihinin yürürlüğe girmesinden birkaç gün sonra ülkede yetkisiz faaliyet gösteren altı kripto varlık hizmet sağlayıcısı (CASP) konusunda tüketicileri uyardı. Düzenleyici, bu şirketleri sahte CASP listesine ekledi.

Finansal Hizmetler ve Piyasalar Otoritesi (FSMA), Belçika'da MiCA düzenlemesi kapsamında yetki almadan faaliyet gösteren çeşitli sağlayıcıları tespit etti. Düzenleyici; Aurum Foundation, Bank Bit, Bithf Pro, Dxago, Global Dynamic Trade ve ZeriaFunding'in isimlerini tek tek açıklayarak bu altı kuruluşu sahte CASP listesine eklediğini bildirdi.

Uyarı, AB'nin 1 Temmuz'da sona eren geçiş döneminin ardından ulusal düzenleyicilerin MiCA lisans sınırını uygulamaya başladığına işaret ediyor. Brüksel merkezli kurum, tüketicilere adı geçen şirketlerin tekliflerini kabul etmemelerini ve bir sağlayıcının resmi CASP kaydında yer alıp almadığını kontrol etmelerini önerdi. FSMA ayrıca kripto varlıkların oynak olabileceği, likidite sınırlamaları yaşayabileceği ve olası zararları telafi eden bir tazminat sistemi kapsamında bulunmadığı uyarısında bulundu.

MİCA 1 TEMMUZ'DA YAPTIRIM AŞAMASINA GEÇTİ

MiCA, CASP'ler ve ihraççılar için uyumlu bir AB çerçevesi oluşturarak 2024 sonunda yürürlüğe girmişti. FSMA rehberliğine göre yalnızca yetkili CASP'ler saklama, işlem platformu, kriptodan itibari paraya ve kriptodan kriptoya takas, emir yürütme, transfer, danışmanlık ve portföy yönetimi gibi hizmetleri sunabiliyor.

Belçika'nın geçiş rejimi, AB genelindeki mevcut sağlayıcıların çoğunun yetki alması ya da hizmet sunmayı durdurması gereken tarih olan 1 Temmuz'da sona erdi. Bu son tarih, blokta faaliyet gösteren kripto şirketleri için önemli bir baskı noktası oldu.

BİNANCE 1 TEMMUZ ÖNCESİ YUNANİSTAN BAŞVURUSUNU ÇEKTİ

Kripto borsası Binance, 24 Haziran'da Yunanistan'da yaptığı MiCA başvurusunu geri çekti ve 1 Temmuz son tarihinden yalnızca birkaç gün önce başka bir AB ülkesinde yetki aramayı planladığını açıkladı.

Borsa o dönemde "Avrupa'dan ayrılmadığını" belirtmiş ancak geçerli gerekliliklere uyum sağlamaya çalışırken bazı kullanıcıların etkilenebileceğini kabul etmişti.

Avrupa Birliği, Kripto Para, Belçika, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Belçika MiCA sonrası ilk yaptırım adımını attı - Son Dakika

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