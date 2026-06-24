Binance MiCA lisansını alamasa da Avrupa'dan ayrılmayacağını açıkladı - Son Dakika
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Binance MiCA lisansını alamasa da Avrupa'dan ayrılmayacağını açıkladı

Binance MiCA lisansını alamasa da Avrupa\'dan ayrılmayacağını açıkladı
24.06.2026 16:06
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Kripto para borsası Binance, Avrupa Birliği'nin MiCA düzenlemesi kapsamında yetki alamamasına rağmen Avrupa pazarından ayrılmayacağını açıkladı. Şirket, lisans için farklı bir yol izleyebileceğini belirtti.

Binance'in Avrupa ve Birleşik Krallık sorumlusu Gillian Lynch, lisans sürecinin tıkanmasının ardından borsanın kıtadan çekileceğine dair söylentileri yalanladı. Lynch, "Binance Avrupa'dan ayrılmıyor." ifadesini kullandı ve şirketin yetki almak için başka yöntemler üzerinde çalıştığını ekledi.

Borsanın Avrupa'daki mevcut yetkilendirme anlaşması yakında sona erecek. Binance'in bu tarihten önce Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) düzenlemesi kapsamında lisans alması gerekiyor ve şirket süre baskısıyla karşı karşıya kalıyor. Lisansın zamanında onaylanmaması durumunda borsa, blok genelinde kullanıcılarına sunduğu hizmetleri kısıtlamak zorunda kalabilir.

YUNANİSTAN'A TEK RESMİ BAŞVURU

Lynch, geçen hafta Yunanistan'da onay alınamamasının ardından başka ülkelere yöneldiklerini söyledi ve "Yunanistan olmazsa diğer alternatiflere bakıyorum." ifadesini kullandı. Şirket, İrlanda ve Letonya dahil çeşitli ülkelerin düzenleyicileriyle görüşmeler yürüttü. Ancak bu görüşmeler, borsanın geçmişteki uyumsuzluk kayıtları, kurumsal yapısı ve risk yönetimi nedeniyle olumlu ilerlemedi. Sorumlu, birden fazla düzenleyiciyle temas kurduklarını ancak yalnızca Yunanistan'da resmi başvuru yaptıklarını ve bu süreçte iyimser olduklarını aktardı.

DÜNYA GENELİNDE 1.500 UYUM PERSONELİ

Borsanın geçmiş düzenleyici sorunlarına ilişkin olarak Lynch, uyum alanında yapılan yatırımlara dikkat çekti. Sorumluya göre platform iç kontrol yapısını güçlendirdi ve dünya genelinde yaklaşık 1.500 uyum personeli istihdam ediyor. Şirket, Avrupa lisans başvurusuyla ilgili çözülmemiş bir sorun bulunmadığını da doğruladı. Öte yandan Ripple, MiCA kapsamındaki ön lisansı Lüksemburg'da almayı başardı.

Avrupa Birliği, Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Binance MiCA lisansını alamasa da Avrupa'dan ayrılmayacağını açıkladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Binance MiCA lisansını alamasa da Avrupa'dan ayrılmayacağını açıkladı - Son Dakika
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