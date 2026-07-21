Birleşik Krallık kripto şirketlerinin bankacılık engellerini soruşturuyor

Lord Vaizey of Didcot ile İşçi Partisi Milletvekili Gurinder Singh Josan CBE'nin eş başkanlığını yürüttüğü Kripto ve Dijital Varlıklar Partiler Üstü Parlamento Grubu (APPG), soruşturmayı duyurdu. Grup, kısıtlamaların yatırım, rekabet ve ekonomik büyümeyi nasıl etkilediğini inceleyecek ve bu kısıtlamaların orantılı olup olmadığını değerlendirecek. APPG'ye göre kripto ve dijital varlık şirketleri, banka hesaplarına ve bankacılık hizmetlerine erişimde sürekli güçlük yaşadıklarını bildiriyor. Grup, bankacılık hizmetlerine erişimin meşru her işletme için temel bir ihtiyaç olduğunu, gereksiz engellerin ise büyümeyi, yatırımı ve yeniliği baltalama potansiyeli taşıdığını belirtti.

Grup, bankacılık, ödeme, finansal teknoloji ve kripto sektörlerinden yazılı görüşleri 21 Temmuz ile 31 Ağustos arasında altı hafta boyunca toplayacak. Ardından bulgularını ve hükümete yönelik önerilerini bir raporla yayımlamayı planlıyor. Soruşturma ayrıca ABD, Hong Kong, Avustralya ve Avrupa Birliği gibi ülke ve bölgelerdeki uygulamaları da inceleyecek.

Ocak ayında bir sektör kuruluşunun yaptığı ankete göre 10 kripto borsası, bankaların kripto platformlarına yapılan işlemlerin yüzde 40'ını engellediğini ya da geciktirdiğini bildirdi. Ankete katılanların yüzde 70'i, kısıtlamaların Birleşik Krallık'ta yatırım yapma, büyüme veya işe alma isteklerini azalttığını söyledi. Soruşturma, Finansal Davranış Otoritesi'nin (FCA) 30 Eylül'de kripto şirketlerinden yetkilendirme başvurularını almaya başlamasından önce geldi.

KRİPTO ÇERÇEVESİ 2027'DE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Soruşturma, Birleşik Krallık'ın yeni kripto düzenleme çerçevesinin yayımlanmasından haftalar sonra başladı. İncelemenin amaçlarından biri, kalan engellerin, ülkenin dijital varlıklarda küresel lider olma hedefini zayıflatma riski taşıyıp taşımadığını değerlendirmek. Gruba göre yeni çerçevenin yayımlanmasıyla, düzenleme yürürlüğe girerken kalan engellerin bu hedefi baltalayıp baltalamayacağını incelemek için doğru zaman geldi. Çerçevenin 25 Ekim 2027'de yürürlüğe girmesi planlanıyor.

SORUŞTURMA YENİ BAŞBAKANLA AYNI GÜNE DENK GELDİ

Soruşturma, Birleşik Krallık'ta önemli bir siyasi değişimle aynı döneme rastladı. İşçi Partisi'nden Andy Burnham pazartesi günü başbakanlık görevine başladı. Burnham, önceki hükümetin dijital kimlik projesini iptal etme niyetini açıklayarak kaynakları geçim maliyetine yönelik önlemlere aktaracağını duyurdu. Yerel uzmanlara göre dijital kimlikten vazgeçmek, Birleşik Krallık'ı küresel ölçekte geride bırakabilir.

The Hashgraph Group'un kurucu ortağı ve üst yöneticisi Stefan Deiss, her vatandaşın dijital kimliğini yöneten tek ve merkezi bir devlet fikrinden uzaklaşmanın doğru bir karar olduğunu, fakat ülkenin bu fikri tümüyle bir kenara atmaması gerektiğini söyledi. Deiss'e göre teknoloji ilerledi ve artık daha iyi bir yol bulunuyor. Kimlik bilgileri, devlet sunucusu yerine vatandaşın kendi telefonundaki güvenli bir cüzdanda tutulabilir.

Burnham ayrıca ülkenin en üst düzey maliye yetkilisi olan Maliye Bakanlığı'na John Healey'i getirdi. Norton Rose Fulbright hukuk firmasının finansal hizmetler küresel başkanı Jonathan Herbst, yeni bakanın süregelen finansal reformların öngörülebilir ve eşgüdümlü biçimde hayata geçirilmesini sağlayacağını değerlendirdi. Herbst'e göre uluslararası alanda faaliyet gösteren şirketler için Birleşik Krallık'ın cazibesi, yalnızca kuralların içeriğine değil düzenleyici ortamın istikrarına da bağlı.