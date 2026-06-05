Bitcoin 60 bin dolar desteğine dayandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitcoin 60 bin dolar desteğine dayandı

Bitcoin 60 bin dolar desteğine dayandı
05.06.2026 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin fiyatı 61 bin 354 dolar seviyesine kadar geriledi. Haftalık kayıp yüzde 15,82'ye çıkarken ETF çıkışları, borsaya büyük miktarda Bitcoin aktaran balinalar ve kötüleşen piyasa duygusu 60 bin dolarlık kritik desteği mercek altına aldı.

Bitcoin, 61 bin 394 ile 64 bin 353 dolar arasındaki günlük aralıkta işlem gördü. 24 saatlik işlem hacmi 56,21 milyar dolar oldu. Yüzde 3,44 değer kaybeden fiyat, Ekim 2025'te ulaşılan 126 bin 080 dolarlık tarihi zirveden yüzde 50'nin üzerinde uzaklaştı. Bitcoin bir önceki hafta 74 bin dolar üzerinde işlem görüyordu. Bu seviyeden kopuşun ardından 65 bin dolarlık bölge de tutunamaz hale geldi.

60 bin dolarlık seviye hem psikolojik bir eşik hem de Şubat'taki sert satış dalgasının sonlanma noktası olarak piyasada kritik destek görevi üstleniyor. Bu seviyenin kırılması durumunda sıradaki büyük destek bölgesi 55 bin dolar olarak öne çıkıyor.

ETF ÇIKIŞLARI VE STRATEGY'NİN SATIŞI PİYASAYI BASTI

ABD spot Bitcoin ETF'lerinde 13 gün süren net çıkış serisinin ardından 4 Haziran'da 3,05 milyon dolarlık sınırlı bir net giriş kaydedildi. Toplam net varlıklar yaklaşık 80,40 milyar dolar, birikimli net girişler ise 54,27 milyar dolar düzeyinde seyretti.

Strategy'nin 2022'den bu yana ilk kez Bitcoin sattığını açıklaması piyasada ayrı bir baskı yarattı. Şirket, 26-31 Mayıs tarihleri arasında ortalama 77 bin 135 dolardan 32 Bitcoin sattı. Elde edilen yaklaşık 2,5 milyon dolar tercihli hisse dağıtımlarında kullanıldı. Satış ölçek açısından küçük kaldı. Bununla birlikte Strategy'nin önceki piyasa streslerinde sürekli alım yapan kurumsal aktör olarak bilinmesi yatırımcıların dikkatini çekti.

Strategy kurucusu Michael Saylor bu zayıflığı geniş çaplı sermaye rotasyonunun bir parçası olarak değerlendirdi. Saylor, 14 Mayıs'tan bu yana Bitcoin ETF'lerinden yaklaşık 4 milyar dolarlık çıkış gerçekleştiğini belirterek "Bu bir Bitcoin değer kaybı değil, sermaye rotasyonu." dedi. Yapay zeka altyapısının sermaye piyasaları üzerinden ölçek kazandığına da dikkat çekti.

Zincir içi veri analistlerine göre 100 Bitcoin'in üzerinde hareket gerçekleştiren balinaların Binance'e aktardığı miktar haziranda belirgin biçimde arttı. Balina girişleri 2 Haziran'da yaklaşık 8 bin 200 Bitcoin'e, 4 Haziran'da ise 6 bin 400 Bitcoin'in üzerine çıktı. Nisan ortasından bu yana aylık ortalama yaklaşık 1 bin 200 Bitcoin'den 2 bin 800 Bitcoin'in üzerine yükseldi. Benzer seviyelerin en son şubat başında, Bitcoin'in 60 bin doların altına gerilediği dönemde gözlemlendiği hatırlatıldı. Analistler bu hareketin planlı bir uzun vadeli pozisyonlanmadan ziyade hızlı fiyat düşüşü karşısında duygusal risk yönetimine işaret ettiğini vurguladı.

DUYGU GÖSTERGELERİ DÜŞÜŞTE

Piyasa duygu verisini izleyen platformların çözümlemelerine göre Bitcoin'in geç Mayıs'taki zirveden yaklaşık 63 bin 800 dolara gerilemesi sosyal medya tonunu hızla değiştirdi. Fiyat 78 bin dolar civarındayken sosyal duygu güçlü biçimde yükseliyordu. Tepeden geri çekilmeyle birlikte kalabalık kısa sürede satış yönüne döndü. Düşüşün büyük bölümü üç günde gerçekleşti. Topluluk zirve yakınında en iyimser, dip yakınında ise en karamsar konumda yer aldı.

Piyasayı takip eden analistler 2026-2027 dönemini olası bir birikim penceresi olarak değerlendirdi. Bu senaryo gerçekleşirse 40 bin ile 50 bin dolar arasının uzun vadeli alım bölgesi olarak öne çıkabileceği belirtildi. Bitcoin fiyatı için 60 bin dolar desteği belirleyici eşik konumunu koruyor. Bu seviyenin kırılması 55 bin dolarlık bölgeyi devreye sokarken boğaların piyasada kontrolü yeniden ele geçirebilmesi için 65 bin dolarlık direncin aşılması gerekiyor.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin 60 bin dolar desteğine dayandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz’a siyasi yasak talepli dava CHP Eskişehir İl Başkanı Yalaz'a siyasi yasak talepli dava
Niğde’de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı Niğde'de bir hastanın vücudundan 7 kiloluk tümör çıkarıldı
Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı Reha Muhtar son yolculuğuna uğurlandı
Galatasaray, Bernardo Silva’ya vereceği 50 milyon Euro’yu milli yıldıza harcayacak Galatasaray, Bernardo Silva'ya vereceği 50 milyon Euro'yu milli yıldıza harcayacak
Reha Muhtar’ın hayatındaki kadınlar cenazesinde yoktu Reha Muhtar'ın hayatındaki kadınlar cenazesinde yoktu
Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı’nda 5 ayrılık birden Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı'nda 5 ayrılık birden
Muhittin Böcek’in “Ferdi Zeyrek’e 950 bin Euro verdim“ ifadesi HTS ve baz kayıtlarında Muhittin Böcek'in "Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro verdim" ifadesi HTS ve baz kayıtlarında
Bahçeli ve Özel, Koç Holding’in resepsiyonunda bir araya geldi Bahçeli ve Özel, Koç Holding'in resepsiyonunda bir araya geldi
Beşiktaş, Trossard için Arsenal ile masaya oturuyor Beşiktaş, Trossard için Arsenal ile masaya oturuyor

14:44
Norveç’ten Dünya Kupası’na damga vuracak paylaşım
Norveç'ten Dünya Kupası'na damga vuracak paylaşım
14:31
Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı Galatasaray’da tam 4 ayrılık
Okan Buruk gözlerinin yaşına bakmadı! Galatasaray'da tam 4 ayrılık
14:07
Sahra Çölü’nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
Sahra Çölü'nde kamyon arızalandı, en az 50 kişi susuzluktan öldü
13:58
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
25 yaşındaki genç kızın acı sonu: Yanarak can verdi
13:52
Erman Toroğlu’nun aylık geliri dudak uçuklattı
Erman Toroğlu'nun aylık geliri dudak uçuklattı
13:19
Beşiktaş, Vincenzo Italiano’yu resmen açıkladı Bugün İstanbul’a geliyor
Beşiktaş, Vincenzo Italiano'yu resmen açıkladı! Bugün İstanbul'a geliyor
13:00
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP’den istifa etti
12:16
Öğretmen, doktor, vaiz İşte meslek meslek yeni memur maaşları
Öğretmen, doktor, vaiz! İşte meslek meslek yeni memur maaşları
11:52
MSB tarih verip uyardı Bedelli askerliğe zam geliyor
MSB tarih verip uyardı! Bedelli askerliğe zam geliyor
11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 15:14:16. #7.13#
SON DAKİKA: Bitcoin 60 bin dolar desteğine dayandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.