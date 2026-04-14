Bitcoin 75 bin dolara dayandı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitcoin 75 bin dolara dayandı
14.04.2026 14:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin (BTC) dört haftanın en yüksek seviyesine ulaşarak 75.000 dolara yaklaştı. ABD-İran anlaşma umutlarının piyasaya yansımasıyla son 24 saatte 177.000 kripto yatırımcısı etkilendi. Toplam tasfiye 530 milyon dolara ulaştı.

Çarşamba günü geç saatlerde 74.414 dolara yükselen Bitcoin, ağır dirençle karşılaşarak haberler kaleme alınırken 74.290 dolara geriledi. Ethereum (ETH) yüzde 7,9 artışla 2.365 dolara çıkarak şubat başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. XRP yüzde 3,2 ile 1,37 dolar, Solana yüzde 4,9 ile 85,97 dolar düzeyinde işlem gördü. Kripto para piyasasının toplam değeri bir ayın zirvesi olan 2,6 trilyon dolara yükseldi.

İRAN UMUTLARI SHORT POZİSYONLARI YAKTI

CoinGlass verilerine göre son 12 saatteki tasfiyelerin 425 milyon dolarlık bölümü Bitcoin ve Ethereum'daki kaldıraçlı kısa pozisyonlardan oluştu. Kripto analiz hesabı Bull Theory, son birkaç saatte 300 milyar doları aşan kısa pozisyonun tasfiye edildiğini ve bunun toplam piyasa değerine 100 milyar dolar eklediğini paylaştı.

Piyasa yükselişini besleyen başlıca etken ABD-İran geriliminin azalacağına yönelik umutlar oldu. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, İran'la yürütülen müzakerelerde "önemli ilerleme" sağlandığını ve Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik somut adımlar beklendiğini açıkladı. BTSE'nin yönetici direktörü Jeff Mei, piyasaların "ABD ve İran'ın anlaşmaya yaklaştığına" inanan trader'ların güveniyle yükseldiğini belirtti.

ANALİSTLER RALLİNİN KALİTESİNİ SORGULUYOR

Presto Research'ten Rick Maeda hareketi "klasik risk iştahı geri sıçraması" olarak nitelendirdi. "Piyasa İran ve Hürmüz kaygılarını büyük ölçüde fiyatlamıştı." diyen Maeda, Vance'in açıklamalarının yatırımcılara bu primin bir kısmını geri almak için alan açtığını ekledi. Zeus Research'ten Dominick John ise rallinin makro rahatlama, güçlü ETF girişleri ve temel destek seviyelerinde agresif balina birikimi tarafından beslendiğini aktardı. John, analistlerin 70.000 dolarlık destek ile 72.000-75.000 dolar arasındaki direnç bölgesini yakından izlediğini söyledi.

Valerius Labs daha temkinli konuştu. "Bu bir kırılım değil. Yukarıdaki arzla karşılaşan kısa pozisyon sıkışması." diyen ekip, gerçek alıcıların 200 günlük hareketli ortalamanın yüzde 15 altında değil üzerinde belireceğini vurguladı.

Pakistan'daki barış görüşmelerinin sonuçsuz kalmasına karşın ABD ile İran'ın iletişimi sürdürdüğü bildirildi. Küresel petrol arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği boğazdaki gerilim, enerji fiyatlarında dalgalanmaya neden oldu. WTI ham petrol pazar günü 105 dolara kadar çıktıktan sonra pazartesi yüzde 2 düşerek varil başına 96,8 dolara geriledi. Maeda ortada hâlâ somut bir anlaşma bulunmadığını hatırlatarak "bir sonraki İran-ABD manşetini, petrolü ve genel risk rallisinin tutunup tutunmayacağını" takip etme çağrısında bulundu.

Kripto Para, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gizli belge sızdı, ABD’nin planı açığa çıktı Asya ülkesi izin verecek Gizli belge sızdı, ABD'nin planı açığa çıktı! Asya ülkesi izin verecek
Pezeşkiyan’dan Trump’ın tehdit ettiği Papa’ya destek Pezeşkiyan'dan Trump'ın tehdit ettiği Papa'ya destek
İstanbul’da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz İstanbul'da özel halk otobüsü şoförleri ayaklandı: Ücretsiz binişe izin vermeyeceğiz
Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt Başsavcılıktan Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevi koşullarının yetersiz olduğu iddialarına net yanıt
Aydın Aydın’dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi Aydın Aydın'dan Nisan ortasında kar altında klip: Bu sene yaz gelmedi
Çin’de 20 milyon TL’lik lüks otomobili gömdüler Çin’de 20 milyon TL'lik lüks otomobili gömdüler
Süper Lig devinde de oynamıştı Fransa’daki ilk golünü 22. maçında attı Süper Lig devinde de oynamıştı! Fransa'daki ilk golünü 22. maçında attı

15:14
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
Gülistan Doku soruşturmasında korkunç iddia: Cesedin yeri defalarca değiştirildi
15:06
Saran’dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
Saran'dan sözünü kesen taraftarlara: Bak bir daha almam sizi maçlara, bir durun lan
14:56
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
Milli Eğitim Bakanlığı, silahlı saldırının yaşandığı okul için düğmeye bastı
14:23
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan’ın katili valinin oğludur
Ablası adliyenin önünde haykırdı: Gülistan'ın katili valinin oğludur
12:43
Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası
Kemal Kılıçdaroğlu'na hapis cezası
12:18
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
Okulu kana bulayan saldırgan yapacaklarını günler önce yazmış
11:09
Avcılar’da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Avcılar'da köpeğe kemerle şiddet uygulayan şüpheli aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. 14.04.2026 15:33:22.
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.