Bitcoin 80 bin dolar seviyesini geri aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitcoin 80 bin dolar seviyesini geri aldı

Bitcoin 80 bin dolar seviyesini geri aldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin yaklaşık bir haftanın ardından 80 bin doların üzerine çıktı ve yayım sırasında 80 bin 808 dolardan işlem görüyor. ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilisi Christopher Waller'ın enflasyona bağlı faiz mesajı yükselişi desteklerken kripto piyasasında tasfiye 500 milyon doları aştı.

Yükseliş, sert bir düşüşün ardından geldi. Bitcoin (BTC) Orta Doğu'daki gerilimin arttığı sırada 76 bin 200 dolarla son on günün en düşük seviyesine inmişti. Kripto para saatler içinde 77 bin ve 78 bin dolar eşiklerini geri aldı ve tırmanışını sürdürdü. Son 30 günde yüzde 23'ün üzerinde kazanan varlık, yılın büyük bölümünde 80 bin doların altında işlem görmüştü.

Fed Yönetim Kurulu Üyesi Christopher Waller, enflasyon verileri iyileşmeyi sürdürürse faizlerin sabit tutulmasını destekleyebileceğini söyledi. CME FedWatch verilerine göre bu sözlerin ardından eylül toplantısında faiz artırımı olasılığı bir gün önceki yüzde 63,2'den yüzde 50,4'e geriledi. ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi de yüzde 4,73'e indi. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın geçen haftaki Jackson Hole konuşması faiz artırımı beklentisini güçlendirmiş ve Bitcoin üzerinde baskı yaratmıştı.

415 MİLYON DOLARI AŞAN KISA POZİSYON TASFİYE OLDU

Rallide kısa pozisyonların zorunlu kapanışı da etkili oldu. CoinGlass verilerine göre kripto piyasasında 500 milyon doları aşan pozisyon tasfiye edildi. Bunun 415 milyon doları aşan bölümü fiyatın düşeceği beklentisiyle açılan kısa pozisyonlardan oluştu. Yalnızca bir saatte 329 milyon doları aşan kısa pozisyon kapandı. Bunun 86 milyon dolarlık kısmını Bitcoin pozisyonları oluşturdu. Fiyat yükseldikçe kısa pozisyonların kapanması için alım yapılması gerekti. Bu zorunlu alımlar yükselişi hızlandırdı. Bir günde 119 binden fazla yatırımcının pozisyonu tasfiye oldu.

Altcoinler de yükselişe katıldı. XRP son 24 saatte yüzde 6 yükselerek 1,45 dolara çıktı. Ethereum 2 bin 500 doları aşarak 2 bin 508 dolara ulaştı ve BNB 720 doların üzerinde işlem görüyor.

KRİPTO HİSSELERİNDE KAZANÇ YÜZDE 13'Ü AŞTI

Yükseliş kripto paralarla sınırlı kalmadı. Bitcoin hazinesi tutan Strategy'nin MSTR koduyla işlem gören hissesi yüzde 13'ün üzerinde yükseldi. Şirket pazartesi günü 10 haftalık aradan sonra Bitcoin alımlarına dönmüştü. ABD'nin en büyük kripto borsası Coinbase'in hissesi (COIN) yüzde 11 kazandı. Bitcoin madenciliği şirketlerinden HIVE Digital'in hissesi yüzde 13, MARA'nınki yüzde 10'un üzerinde, CleanSpark'ınki ise yüzde 9 yükseldi.

ABD borsaları da aynı yönde hareket etti. Dow Jones yüzde 0,9, S&P 500 ve Nasdaq yaklaşık yüzde 1 yükseldi. Ağustostaki yükselişe Bitcoin fonlarına giren para da eşlik etti. Farside Investors verilerine göre ABD'de işlem gören spot Bitcoin fonları 17-26 Ağustos arasındaki sekiz işlem gününde yaklaşık 2,8 milyar dolar net giriş çekti.

Amerika Birleşik Devletleri, Abd Merkez Bankası, Merkez Bankası, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin 80 bin dolar seviyesini geri aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı Trump'lı 1 Dolarlık Özel Madeni Para Satışa Çıktı
Danimarka’dan Rusya’ya ağır suçlama Sabotaj hazırlığı yapıyorlar Danimarka'dan Rusya'ya ağır suçlama! Sabotaj hazırlığı yapıyorlar
Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu Silah seslerini duyan mahalleli polisi aradı: Polisler karşılarında sokak köpeğini vurulmuş halde buldu
Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü Gambiya açıklarında göçmen teknesi battı: En az 80 ölü
Viraja hızlı giren otomobil takla atarak kanala devrildi: 1 ölü Viraja hızlı giren otomobil takla atarak kanala devrildi: 1 ölü
Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin Gözler faiz kararındayken ünlü ekonomistten dikkat çeken tahmin
PSG kasayı doldurdu Tam 400 milyon euro kazandılar PSG kasayı doldurdu! Tam 400 milyon euro kazandılar
Durak mide bulandıran görüntü Polis her yerde onu arıyor Durak mide bulandıran görüntü! Polis her yerde onu arıyor

10:23
YÖK’ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
YÖK'ten 23 vakıf üniversitesine ücret incelemesi
10:02
Berhan Şimşek’in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
Berhan Şimşek'in 10 yıllık hayat arkadaşına şiddet uyguladığı görüntüler ortaya çıktı
09:55
Roma’ya giderken yüzü gülmüyordu Koltuk değnekleriyle İstanbul’a döndü
Roma'ya giderken yüzü gülmüyordu! Koltuk değnekleriyle İstanbul'a döndü
09:53
Nefesler tutuldu Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
Nefesler tutuldu! Altın yatırımcısının beklediği gün geldi
09:47
Bülent Arınç’tan bomba Melih Gökçek çıkışı
Bülent Arınç'tan bomba Melih Gökçek çıkışı
09:40
İstanbul, Mardin ve Manisa’da 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
İstanbul, Mardin ve Manisa'da 3 faili meçhul cinayet aydınlatıldı
09:13
Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor
Hürmüz’de dengeleri değiştirecek hamle! Güney Kore asker göndermeye hazırlanıyor
09:11
Bertuğ Yıldırım’dan eşinin kombin videosuna olay hareket
Bertuğ Yıldırım'dan eşinin kombin videosuna olay hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 10:26:11. #7.12#
SON DAKİKA: Bitcoin 80 bin dolar seviyesini geri aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement