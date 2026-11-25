Zincir üstü verilere göre Bitcoin (BTC) ağının işlem gücü 24 Kasım itibarıyla bir yıl önceki seviyesinin yüzde 8 altına indi. Bu, Çin'in 2021'deki madencilik yasağından bu yana ilk yıllık düşüş oldu.

2021'deki düşüş Çin'in kararıyla gelmişti ve ağın büyük bölümü başka ülkelere taşınmak zorunda kalmıştı. Bu kez düşüşü fiyattaki gerileme tetikledi. Madencilerin birim işlem gücü başına elde ettiği gelir rekor düşük seviyeye geriledi.

İşlem gücü, ağdaki bütün madencilerin yeni blok eklemek için saniyede yaptığı tahmin sayısını gösteriyor. Ağın işlem gücü şu anda saniyede 1000 ile 1100 eksahash arasında dalgalanıyor. Yedi günlük ortalama kasım ortasında kısa süreliğine 1000 eksahashın altına inmişti.

MADENCİLERDE YÜZDE 50'YE VARAN KESİNTİ

Halka açık bazı madenciler üçüncü çeyrekte işlem güçlerini yüzde 50'ye varan oranda azalttı. Madenciler özellikle en çok enerji tüketip en az üretim yapan eski nesil makineleri kapatıyor.

IREN ve Core Scientific gibi şirketler madencilikten uzaklaşarak kapasitelerini yapay zeka altyapısına yönlendiriyor. Aynı elektrik sözleşmeleri, soğutma sistemleri ve veri merkezleri daha düzenli ödeme yapan müşterilere hizmet verebiliyor. Bitdeer ise rakiplerinin aksine madencilik operasyonlarını büyütmeyi sürdürüyor.

Modern donanımla bir Bitcoin üretmenin maliyeti yaklaşık 55 bin dolar olarak hesaplanıyor. JPMorgan ise elektrik fiyatı dalgalanmaları, donanım amortismanı ve genel giderlerle bu maliyeti 86 bin dolar olarak tahmin ediyor. Bu tablo birçok madencinin zararına ya da başa baş çalıştığını gösteriyor.

MADENCİLİK ZORLUĞU 26 KASIM'DA ARTABİLİR

Bitcoin ağı, madencilik zorluğunu işlem gücündeki değişime göre yaklaşık her 2016 blokta bir yeniden ayarlıyor. Zorluk 14 Kasım'da yüzde 9,1 düşmüştü. Son haftada ise yedi günlük ortalama işlem gücü yüzde 7,8 toparlandı.

Bu toparlanma nedeniyle zorluğun 26 Kasım civarında yüzde 9,5 artması bekleniyor. Bu durumda aynı hızda çalışan bir makine günde yaklaşık yüzde 8,7 daha az Bitcoin kazanacak.

Öte yandan madenciler borçlarını ödemek ve veri merkezi yatırımlarını finanse etmek için Bitcoin satıyor. Riot Platforms bu yılın ilk dokuz ayında 20 bin 264 Bitcoin sattı. Şirket böylece aynı dönemde ürettiğinin dört katından fazlasını elden çıkardı.

MARA da eylül sonundan bu yana sattığı Bitcoin'lerle yaklaşık 1,1 milyar dolar topladı. Bitdeer ise 20 Kasım'la biten haftada ürettiği 281,1 Bitcoin'in tamamını sattı. Yayım sırasında son 24 saatte yüzde 2,4 değer kaybeden Bitcoin 58 bin 500 dolardan işlem görüyor.