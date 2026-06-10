Bitcoin arzının yarısından fazlası zararda işlem görüyor - Son Dakika
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Bitcoin arzının yarısından fazlası zararda işlem görüyor

Bitcoin arzının yarısından fazlası zararda işlem görüyor
10.06.2026 17:02
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Araştırma şirketi K33'e göre Bitcoin arzının yarısından fazlası zararda işlem görüyor. Geçmişte yalnızca büyük ayı piyasası diplerinde görülen bu eşik, Bitcoin'in 82 bin dolardan 60 bin doların altına inmesiyle aşıldı.

Bitcoin geçen ay yaklaşık 82 bin dolardan yüzde 28 değer kaybederek 60 bin doların altına indi. Bu sert düşüşün ardından dolaşımdaki arzın yüzde 50'den fazlası zararda işlem görmeye başladı. Bir ay önce yüzde 30 olan bu oran kısa sürede yarının üzerine çıktı. K33'ün verilerine göre 10 milyon BTC en son güncel fiyatların üzerinde el değiştirdi.

Araştırma ve aracılık şirketi K33'ün Araştırma Direktörü Vetle Lunde, bu eşiğin geçmişte yalnızca büyük ayı piyasası diplerine yakın görüldüğünü belirtti. Lunde'ye göre fiyat dibe yaklaştıkça kârdaki sahiplerden gelen satış baskısı giderek tükeniyor. Lunde, "Eski coinlerin önemli bir kısmı ya kaybolduğu ya da satma niyeti taşımayan sahiplerce tutulduğu için hiçbir zaman zarar grubuna girmiyor." ifadesini kullandı. Araştırma Direktörü, bunun önceki tüm ayı piyasalarında zararda işlem gören arza yüzde 50 ile 56 arasında doğal bir tavan koyduğunu aktardı.

GEÇMİŞ DİPLER BİR AY İÇİNDE GELDİ

Lunde, 2011, 2018 ve 2022 ayı piyasalarında Bitcoin'in arzın yüzde 50'den fazlasının zarara geçmesinden sonraki bir ay içinde dibi gördüğünü hatırlattı. Ancak her seferinde dip, son bir düşüş dalgasının ardından geldi ve fiyat eşik seviyesinin yüzde 15 ile 26 altına kadar indi. Aynı dönemlerde bir yıl sonra Bitcoin, ilk yüzde 50 eşiğine göre yüzde 69 ile 359 arasında değer kazandı.

Bu tablonun bir garanti olmadığını belirten Lunde, önümüzdeki bir yılda aşağı yönlü riskin yukarı potansiyele kıyasla sınırlı kalabileceğini savundu. Araştırma Direktörü, kurgunun piyasanın tersine yükseliş eğilimini güçlendirdiğini ifade etti.

Son satış dalgası Bitcoin fiyatını 200 haftalık hareketli ortalamaya geri getirdi. K33'e göre bu seviye, her büyük ayı piyasası dibine işaret etti. Lunde, "Hiçbir büyük ayı piyasası Bitcoin 200 haftalık ortalamasına dokunmadan bitmedi ve bu döngü de istisna olmadı." dedi. Geçen haftaki çöküşte fiyat kısa süreliğine bu ortalamanın altına inerek son dört yılın ortalama fiyatına göre en fazla yüzde 4,29 geri çekildi.

Düşüş başka teknik sinyallerle de örtüştü. Bitcoin'in göreceli güç endeksi Kasım 2018'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Borsada işlem gören ürünlerden çıkışlar rekor kırdı ve 7 Mayıs ile 8 Haziran arasında günde ortalama 4.108 BTC'ye ulaştı. Korku ve Açgözlülük Endeksi ise aşırı korku bölgesinde 8'e indi.

SERMAYE YAPAY ZEKA VE HALKA ARZLARA KAYIYOR

Lunde, bir başka etkenin sermayenin yüksek beklentili büyüme alanlarına kaymasını gösterdiğini söyledi. SpaceX'in planlanan halka arzı, yapay zeka şirketleri ve dev teknoloji hisseleri bu alanlar arasında yer aldı.

Araştırma Direktörü, mevcut geri çekilmenin önceki döngülere göre daha kısa ve daha sığ olmasının Bitcoin'in azalan getiri ve azalan düşüş eğilimiyle tutarlı olduğunu kaydetti. K33, 60 bin dolar seviyesinin döngü dibini ya da en azından "uzun vadeli cazip bir birikim bölgesini" işaret ettiği görüşünü yineledi.

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