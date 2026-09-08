Bitcoin devi şirkette hisse krizi çıktı - Son Dakika
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Bitcoin devi şirkette hisse krizi çıktı

Bitcoin devi şirkette hisse krizi çıktı
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Bitcoin hazine şirketi Metaplanet CEO'su Simon Gerovich, günlerdir süren eleştirilere yanıt verdi. Gerovich pazar günü paylaştığı notta, şirketin yönetici opsiyon planını ve büyük hissedar MMXX Ventures ile bağını yeterince açıklamadığını kabul etti. Bazı hissedarlar temel soruların yanıtsız kaldığını savundu. Tokyo borsasında işlem gören şirket hissesi iki seansta yaklaşık yüzde 17 değer kaybetti.

Hisse salı günü yüzde 9,9 düşüşle 244 yene (1,56 dolar) geriledi. Notun yayımlanmasından sonraki ilk işlem günü olan pazartesi de yüzde 7,5 düşmüştü. Şirketin Bitcoin rezervi 43 bine ulaştı. Hissesi ise yıl başından bu yana yüzde 43 değer kaybetti. Aynı dönemde Nikkei 225 endeksi yüzde 31 yükseldi. Hisse, Haziran 2025'teki zirvesinin yüzde 85 altında işlem görüyor.

OPSİYON HAVUZU HİSSE İHRACIYLA BÜYÜDÜ

Tartışma, şirketin Bitcoin hazine stratejisine geçmeden önce Aralık 2022'de yönetim kurulunda kabul ettiği Series 10 hisse alım hakları planından kaynaklanıyor. Plan, Şubat 2023'te hissedarların onayını aldı. Plan, yöneticilere ve çalışanlara ayrılan hisse alım haklarını sabit bir sayıyla sınırlamıyordu. Bütün potansiyel hisse haklarının kullanıldığı durumda oluşacak toplam hisse sayısının yüzde 20'sini bu havuza ayırıyordu. Metaplanet Nisan 2024'te Bitcoin stratejisine geçtikten sonra alımları finanse etmek için yeni hisseler ihraç etti. Hisse sayısındaki artış mevcut yatırımcıların pay oranını azaltırken yöneticilerin potansiyel hisse hakkını büyüttü. Havuz bu süreçte yaklaşık 46 milyon hisseden 319 milyon hisseye çıktı.

Metaplanet 18 Ağustos'ta bu değişken mekanizmayı kaldırdı, havuzu 319 milyon 464 bin hissede sabitledi ve bu haklarla edinilen hisselere beş yıllık satış kısıtlaması getirdi. Şirket, bildiriminde eski mekanizmanın mevcut hissedarların pay oranındaki azalmayı artırdığını kabul etti. Havuz, Bitcoin stratejisine geçildiği andaki büyüklüğüne indirilmedi. Genişlemiş haliyle sabitlendi. Eleştirmenlere göre bu karar, mekanizmayla biriken yüz milyonlarca potansiyel hisseyi olduğu gibi korudu.

CEO 64 MİLYON HİSSE ALIRKEN TEPKİLER SÜRÜYOR

Gerovich, havuzun sabitlenmesinden yalnızca on gün sonra, 28 Ağustos'ta 92 bin Series 10 hakkını kullandı ve karşılığında 64 milyon 32 bin yeni hisse edindi. Şirketin 31 Ağustos açıklamasına göre CEO'nun doğrudan payı böylece 79 milyon 587 bin 500 hisseye, yani toplam sermayenin yaklaşık yüzde 6,2'sine çıktı. Yeni hisseler, 18 Ağustos değişikliğiyle getirilen ve 17 Ağustos 2031'e kadar süren beş yıllık satış kısıtlamasına tabi tutuldu.

Bu adım eleştirileri dindirmedi. "The Bitcoin Pharaoh" takma adlı bir hissedar, yapının hatalı olduğunu kabul edip ürettiği sonucu korumanın bir çelişki olduğunu ve hiçbir iletişimin bunu çözemeyeceğini savundu. "Ragnar" adlı bir diğer yatırımcı ise hesaplamasına göre havuzda fazladan oluşan 273 milyon potansiyel hisse hakkının iptal edilmesini ve geriye dönük yeni bir teşvik programı hazırlanmasını istedi. Metaplanet bu önerileri uygulayacağını açıklamadı. Şirket bunun yerine, mevcut hak sahiplerinin haklarının bir bölümünü yönetici ve çalışanları kapsayan yeni bir uzun vadeli teşvik aracına aktarmayı planladığını belirtti. Yeni teşvik yapısının büyüklüğü, takvimi ve sahiplik dağılımı henüz açıklanmadı.

MMXX BAĞLANTISI VE ÇIKAR ÇATIŞMASI SORULARI

Tartışmanın ikinci başlığını Gerovich'in Metaplanet hissedarı MMXX Ventures ile ilişkisi oluşturuyor. Gerovich, MMXX'in ana şirketinde "önemli ama azınlık" bir paya sahip olduğunu, şirketin yatırım ya da işlem kararlarında hiçbir rolü bulunmadığını söyledi. Buna karşın daha önceki şirket bildirimleri, Gerovich'in MMXX'in oy haklarının çoğunluğunu dolaylı olarak elinde tuttuğunu göstermiş ve çıkar çatışması sorularını gündeme getirmişti. Oy hakkı, hukuki mülkiyet ve ekonomik yarar aynı anlama gelmiyor. Bir kişi ekonomik payın çoğunluğuna sahip olmadan da oy haklarını kontrol edebilir.

Bir hissedar, MMXX'in 2024 rallisi sırasında Metaplanet hisselerinin bir bölümünü, yaklaşık 50 milyon hisseyi sattığını öne sürdü. Hissedar bu hesabı kamuya açık bildirimlere dayandırdı. Metaplanet bu rakamı doğrulamadı ve MMXX satışlarından Gerovich'in kişisel olarak ne ölçüde ekonomik yarar sağladığını ayrıntılandırmadı. Gerovich, şirket yönetimi ve ücret politikalarını gözden geçirmeyi sürdürdüklerini söyledi. MMXX'in tam sahiplik tablosunu yayımlama, hakları iptal etme veya havuzu sıfırlama taahhüdünde bulunmadı. Şirket ayrıca bir özel inceleme, bağımsız soruşturma ya da oylama duyurmadı. Bir sonraki hak kazanım süreci 8 Şubat 2027’de başlayacak.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin devi şirkette hisse krizi çıktı - Son Dakika

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