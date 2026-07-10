Bitcoin dibi gördü mü? Analistlerin beklediği tek koşul kaldı - Son Dakika
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Bitcoin dibi gördü mü? Analistlerin beklediği tek koşul kaldı

Bitcoin dibi gördü mü? Analistlerin beklediği tek koşul kaldı
10.07.2026 12:59
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Zincir üstü verilere göre Bitcoin beş aydır derin değer bölgesinde işlem görüyor ve uzun vadeli yatırımcıların günlük zarar realizasyonu Aralık 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Analistler bu tablonun geç evre ayı piyasasında bir dip oluşumuna işaret ettiğini belirtiyor.

Analiz şirketi Glassnode'un son raporu, Bitcoin'in Gerçek Piyasa Ortalaması ve Kısa Vadeli Yatırımcı Maliyet Tabanının altında kalarak tarihindeki en uzun derin değer dönemlerinden birini yaşadığını ortaya koyuyor. Rapor, fiyat üzerindeki en büyük aşağı yönlü baskının uzun vadeli yatırımcıların teslimiyetinden kaynaklandığını gösteriyor.

Derin değer bölgesini tanımlayan Gerçek Piyasa Ortalaması 76.600 dolarda, Kısa Vadeli Yatırımcı Maliyet Tabanı ise 72.200 dolarda bulunuyor. Bitcoin son bir haftada yaklaşık 58.300 ile 64.400 dolar arasında dalgalandı ve bu iki eşiğin belirgin biçimde altında kaldı. Lider kripto para birimi BTC, yayım sırasında yaklaşık 64.400 dolardan işlem görüyor.

UZUN VADELİ ZARAR REALİZASYONU YÜZDE 43'E ÇIKTI

Uzun vadeli yatırımcıların gerçekleşen zararı, zincir üstündeki toplam gerçekleşen değerin yüzde 43'üne ulaşarak şubat başındaki yüzde 15 seviyesinden hızla arttı ve günlük 280 milyon dolarla Aralık 2022'den bu yana en yüksek noktaya çıktı. Döngü zirvesine yakın alım yapan ve aylarca süren düşüşe rağmen elinde tutan yatırımcılar, ayı piyasası inançlarını aşacak kadar uzayan süreçte giderek pozisyonlarından çıkıyor. Her toparlanma girişimi bu gruptan gelen yeni ve zaman zaman sert satışlarla karşılaşıyor. Glassnode, 30 günlük ortalaması alınan uzun vadeli yatırımcı zarar göstergesinin henüz zirvesinden gerilemediğini ve kalıcı bir yükseliş rejimine dönüş için asıl ön koşulun bu göstergedeki sürekli daralma olduğunu vurguladı.

Kurumsal talep de henüz istikrar kazanmadı. Spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının 30 günlük ortalama net akışı mayıs ortasında aylık net çıkış bölgesine geçti, haziran başında günlük 193 milyon dolar çıkışla en dip seviyeye indi ve o günden bu yana günlük 89 milyon dolar civarına geriledi. Günlük 650 ile 950 milyon dolar arasında seyreden ETF işlem hacmi ise Ekim 2025'te görülen 4,4 milyar dolarlık zirvenin yaklaşık yüzde 80 altında kaldı. 8 Temmuz'da spot Bitcoin ETF'lerinden 84,86 milyon dolar net çıkış gerçekleşirken spot Ethereum ETF'leri aynı gün 70,48 milyon dolar net giriş çekerek üst üste beşinci pozitif gününü kaydetti.

Spot tarafındaki baskıya karşın opsiyon konumlanması ters yönde hareket etti. Opsiyon açık pozisyonlarındaki satım alım (put/call) oranı 2026'nın en düşük seviyesi olan 0,56'ya geriledi, vadesiz sözleşme fonlaması ise nötr kabul edilen yüzde 0,01 çizgisinin belirgin altında seyretti. Bu tablo, piyasanın kısa pozisyonlara yığılmak yerine temkinli biçimde yükselişe yaslandığını gösteriyor. Yine de aşağı yönlü korunma priminin ölçüsü olan 25-delta çarpıklık haziran sonunda yüzde 24'e sıçrayarak şubat satış dalgasından bu yana en savunmacı seviyeye ulaştı. Bitcoin, 66 bin dolarlık azami zarar seviyesinin yaklaşık yüzde 6 altında işlem görüyor.

İRAN ATEŞKESİNİN ÇÖKÜŞÜ RİSK VARLIKLARINI SARSTI

Dip oluşumu süreci bu hafta yeni bir jeopolitik şokla çakıştı. WTI türü ham petrol son yedi günde yüzde 7,9 yükselirken hareketin büyük bölümü ABD ile İran arasındaki mutabakatın sona erdiği haberlerinin ardından geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki ticari gemilere yönelik saldırılarının ardından çarşamba günü ateşkesin bittiğini açıkladı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı çarşamba ve perşembe günü yaklaşık 90'ar hedefe iki tur misilleme düzenlerken İran, Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri tesislerini vurdu. Hafta içinde yüzde 9,4'e kadar yükselen Bitcoin, ateşkesin bozulmasıyla kazancını yaklaşık yüzde 5'e geriletti ve S&P 500 ile Euro Stoxx'un negatife dönmesine paralel hareket etti.

QCP Capital, para politikasının bu ortamda herhangi bir tampon sunmadığına dikkat çekti. Haziranda tarım dışı istihdam beklenen 110 bine karşılık yalnızca 57 bin arttı, nisan ve mayıs revizyonları ise önceki tahminlerden 74 bin istihdamı sildi. Buna rağmen ücret artışı yüzde 3,5 seviyesinde kaldı ve M2 para arzı mayısta 23,05 trilyon dolarla rekor kırarak enflasyonu 14 Temmuz'daki tüketici fiyat endeksi öncesinde ana kısıt hâline getirdi. Capital.com'dan Kyle Rodda, Hazine getiri eğrisinin kısa vadeli ucundaki sıçramanın ardından piyasaların bu yıl için ABD Merkez Bankası Fed'in faiz artırımına yaklaşık yüzde 87 ihtimal fiyatladığını belirtti.

Glassnode, zincir üstü, zincir dışı ve türev verilerinin tamamında bir dip oluşumu için koşulların oluştuğunu ancak henüz teyidin gelmediğini bildirdi. Kuruluşa göre uzun vadeli yatırımcı teslimiyetinin daha da soğuması, kurumsal akışların istikrar kazanması ve Gerçek Piyasa Ortalamasının kalıcı biçimde geri alınması, rejim değişikliği ihtimalinin güçlenmesi için gereken ön koşullar arasında yer alıyor.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin dibi gördü mü? Analistlerin beklediği tek koşul kaldı - Son Dakika

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