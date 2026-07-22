Bitcoin ETF girişlerinde seri altıncı güne uzadı

Altı seanslık seride fonlara yaklaşık 930 milyon dolar aktı. Sektör verilerine göre bu tablo, nisandan bu yana görülen en uzun ardışık giriş serisini oluşturdu. Lansmandan bu yana kümülatif net giriş 51,8 milyar dolara ulaşırken toplam net varlıklar 80,9 milyar dolara yükseldi.

Girişler, Bitcoin'in 65 bin doların üzerinde işlem gördüğü bir dönemde geldi. Kripto para dün kısa süreliğine 66.700 dolara tırmandı. Haberin hazırlandığı sırada Bitcoin 65.802 dolardan işlem görüyor ve son 24 saatte yaklaşık yüzde 2 değer kazanıyor.

KORKU ENDEKSİ AŞIRI KORKUDAN KORKUYA YÜKSELDİ

Geniş kripto piyasasındaki yatırımcı havası bugün de düzeldi. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi "aşırı korku" bölgesinden çıkarak "korku" bölgesine yükseldi.

ANALİSTLER 65.500 DOLAR EŞİĞİNE BAKIYOR

Analistlere göre toparlanmanın kalıcı bir yükseliş trendine dönüşmesi için Bitcoin'in 65 bin ile 65.500 dolar aralığını aşması ve bu bandın üzerinde tutunması gerekiyor. Fon tarafındaki altı günlük seri sürse de yıl başından bu yana biriken net çıkış, girişlerin bu farkı kapatmaya henüz yetmediğini gösteriyor.