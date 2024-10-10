Bitcoin ETF opsiyonları için tarih netleşmeye başladı - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin ETF opsiyonları için tarih netleşmeye başladı

Bitcoin ETF opsiyonları için tarih netleşmeye başladı

Bitcoin ETF opsiyonlarının 2025'in başlarında ABD piyasasına girmesi bekleniyor. Bu gelişme, yatırımcılara daha güvenli Bitcoin yatırımı yapma fırsatı sunarken, finansal danışmanların kripto varlıklara olan ilgisini artırabilir. Uzmanlar, bu yeni ürünlerin kripto para piyasasının kurumsallaşmasına ve geleneksel finans araçlarıyla bütünleşmesine katkı sağlayacağını öngörüyor.

10.10.2024 13:53
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Kripto para dünyasında çığır açacak bir gelişme yaklaşıyor. Uzman analist James Seyffart, Bitcoin ETF opsiyonlarının 2025'in ilk çeyreğinde ABD piyasasına sunulabileceğini açıkladı. Bu yeni finansal ürünler, yatırımcılara Bitcoin piyasasında daha güvenli ve esnek işlem yapma imkânı sunarken, kripto para sektörünün geleneksel finans dünyasıyla entegrasyonunu hızlandıracak.

Bitcoin ETF Opsiyonlarının Piyasaya Sunulmaya Hazırlanıyor

Kripto para benimsenmesi artmaya devam ederken borsada işlem gören Bitcoin ETF'lerine olan ilgi artıyor. Uzmanlar, 2025 yılının ilk aylarında Bitcoin ETF opsiyonlarının Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürülebileceğini öngörüyor. Bu yeni finansal ürünlerin, yatırımcılara Bitcoin piyasasında daha güvenli ve esnek işlem yapma imkânı sunması bekleniyor.

Deneyimli analist James Seyffart, konuyla ilgili açıklamasında, "Bitcoin ETF opsiyonlarının bu yılın sonuna kadar piyasaya girmesi mümkün ancak 2025'in ilk çeyreği daha gerçekçi bir zaman dilimi olacaktır." dedi.

Geçtiğimiz aylarda ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Nasdaq'a BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) ETF'sine dayalı opsiyonları listeleme izni verdi. Ancak sürecin tamamlanması için Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ve Options Clearing Corporation (OCC) gibi kurumların da onayı gerekiyor.

Seyffart, "CFTC ve OCC için net bir zaman çizelgesi yok. Bu kurumlar, isterlerse süreci uzatabilirler." diyerek sürecin belirsizliğine dikkat çekti.

Bitwise Invest'in alfa stratejileri başkanı Jeff Park, konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, "Düzenlenmiş ABD borsalarında spot Bitcoin opsiyonlarının listelenmesi, OCC'nin karşı taraf riskine karşı koruması sayesinde kripto para piyasaları için önemli bir ilerleme olacak." ifadelerini kullandı.

Park ayrıca, "Bu gelişme, Bitcoin'in ilk kez düzenlenmiş bir piyasada yer alması anlamına geliyor. OCC'nin takas üyelerini karşı taraf risklerinden korumasıyla, Bitcoin'e yönelik sentetik maruziyetler, yatırımcıları caydıran riskler olmadan büyüyebilir." dedi.

The Journal of Financial Planning dergisinin verilerine göre ETF piyasasındaki 9 trilyon dolarlık yatırımın yarısından fazlasını yöneten finansal danışmanların yüzde 10'undan fazlası, müşteri portföylerini keskin piyasa hareketlerine karşı korumak için halihazırda opsiyon kullanıyor.

Seyffart, konuyla ilgili değerlendirmesinde, "ETF'ler üzerinde opsiyon yazma imkânı, danışmanların bu alanda kendilerini daha güvende hissetmelerine yardımcı olabilir. Bitcoin'in en büyük riski genellikle yüksek oynaklıktır, özellikle de düşüş yönünde. Opsiyonlar sayesinde yatırımcılar risklerini daha etkin bir şekilde yönetebilir." diyerek sözlerini noktaladı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin ETF opsiyonları için tarih netleşmeye başladı - Son Dakika

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