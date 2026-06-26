Bitcoin ETF\'leri haziranın en büyük günlük çıkışını yaşadı

ETF verilerine göre spot Bitcoin ETF'lerinden geçtiğimiz gün 696,3 milyon dolar çıktı. Söz konusu rakam, 2 Haziran'da kaydedilen 519,2 milyon dolarlık önceki aylık rekoru aştı. Bu çıkışla haziran ayı toplamı 3,61 milyar dolara, yıl başından bu yana net çıkış ise 4,6 milyar dolara yükseldi. Bitcoin yayım sırasında yaklaşık 59 bin 800 dolardan işlem görüyordu.

Bu çıkışlar, kurumsal Bitcoin talebinin diğer büyük kaynaklarının da yavaşladığı işaretleriyle aynı döneme denk geldi. Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi Strategy, haziranda biriktirme temposunu düşürdü. Bu gelişme, şirketin piyasa düşüşünde nakit koruyup korumaması gerektiği tartışmasını alevlendirdi.

ETF VARLIKLARI ZİRVEDEN YÜZDE 57 GERİLEDİ

ABD spot Bitcoin ETF'lerinin toplam net varlıkları, son çıkışların ve Bitcoin fiyatının ekim zirvesinden yaklaşık yüzde 50 düşmesinin etkisiyle 2024 sonundan bu yana ilk kez 73 milyar doların altına indi. Varlıklar Ekim 2025'te 169,5 milyar dolarla rekor kırmıştı. Son verilere göre bu rakam yaklaşık 72,6 milyar dolara, yani zirveden yaklaşık yüzde 57 aşağıya geriledi. Ayrı verilere göre fonlar, son 30 günde yaklaşık 63 bin 500 BTC çıkışın ardından 1,24 milyon BTC tutuyor.

STRATEGY DA ALIMINI 3 BİN 600 BTC'YE DÜŞÜRDÜ

Saylor'ın şirketi Strategy, haziranda şimdiye kadar yaklaşık 3 bin 600 Bitcoin aldı. Bu rakam, mayıstaki yaklaşık 25 bin ve nisandaki 50 binin üzerindeki alımların çok altında kaldı. Yavaşlama, ayın başındaki 32 BTC'lik net satışı da içeriyordu. Bu satış, şirketin biriktirme döneminde Bitcoin sattığı ender anlardan biri oldu.

Strategy'nin sürekli imtiyazlı hissesi STRC de baskı altında kalarak hedeflenen 100 dolar seviyesinin altında işlem görüyor. STRC dün yüzde 6,37 düşüşle 75,69 dolardan kapandı.