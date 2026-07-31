Bitcoin ETF'lerinde üç haftanın en güçlü günü - Son Dakika
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Bitcoin ETF'lerinde üç haftanın en güçlü günü

Bitcoin ETF\'lerinde üç haftanın en güçlü günü
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ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonları (ETF), perşembe günü 233,1 milyon dolar çekerek üç haftanın en güçlü günlük girişini kaydetti. Bu giriş, fonların haftayı yeniden artıda kapatmasının önünü açtı.

Sektör verilerine göre günün girişlerine BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonu öncülük etti. Fon 183,4 milyon dolarlık net girişle günün toplamının yüzde 78,7'sini tek başına oluşturdu. Bitwise'ın BITB fonu 20,7 milyon dolar, Fidelity'nin FBTC fonu ise 15,5 milyon dolar çekti. Diğer fonlar da daha küçük girişler kaydetti. Bu tablo, Bitcoin ETF'lerini hafta genelinde 203,84 milyon dolarlık net girişle artıya taşıdı. Fonlar, cuma günü bu tutarın üzerinde bir net çıkış yaşamadığı takdirde üst üste dördüncü haftayı da artıda kapatabilir.

Temmuz ayı da perşembe girişlerinin ardından 437,8 milyon dolarlık net artıya ulaştı. Böylece fonlar, iki ay boyunca süren milyarlarca dolarlık çıkış serisini kırma yolunda ilerliyor. Sektör verilerine göre Bitcoin, haberin hazırlandığı sırada son bir haftada yüzde 1,8 gerileyerek 64 bin 338 dolardan işlem görüyordu.

ETHEREUM FONLARI DA ARTIDA KALDI

Spot Ethereum ETF'leri de perşembe günü 13,3 milyon dolar net giriş kaydetti. Bu fonlar temmuz boyunca yalnızca beş işlem gününde kayıp yaşadı. Haziranda ise fonlar yalnızca dört işlem gününde net giriş görmüştü. Ethereum, haberin hazırlandığı sırada 1.905 dolardan işlem görüyordu.

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