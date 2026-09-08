Bitcoin neden sakin? Analiz şirketi yanıtladı

Glassnode'un incelemesinde uzun vadeli sahip arzı, ele alınan diğer etkenlerin belirgin biçimde önünde yer aldı. İkinci sırayı düşük harcama eğilimi gösteren yatırımcıların tuttuğu Bitcoin miktarı aldı. Coinlerin hareketliliğini ölçen canlılık göstergesi ile fonlama oranlarının yönünden bağımsız büyüklüğü de öne çıktı. Piyasa değeri ise listenin çok gerisinde kaldı. Glassnode, düşük oynaklıkta piyasa değerinden çok Bitcoinlerin kimlerin elinde bulunduğunun belirleyici olduğunu savundu.

KISA VADEDE SIKIŞMA BEKLENİYOR

Bitcoin, geçen hafta bir ara 82 bin doların üzerine çıktıktan sonra 78 bin dolar dolayına geriledi ve Bitfinex analistleri bu bandın şimdilik korunmasını bekliyor. Bitfinex analistleri Bitcoin için olumlu beklentilerini koruyor. Kalıcı bir yükseliş için gerekli koşulların henüz oluşmadığını belirtiyorlar. Analistler, fiyatın mevcut bantta dalgalanmayı sürdürmesini bekliyor. Yukarı yönlü eğilim görseler de bandın kalıcı biçimde aşıldığını söylemek için erken olduğunu belirtiyorlar.

Bitfinex verilerine göre Bitcoin, Ethereum ve stablecoinler dışındaki kripto paraların toplam piyasa değeri eylül başından bu yana 51,2 milyar dolar arttı. Bu tutar ağustos ortasındaki seviyelerin üzerine çıktı. Bitfinex'e göre borsa yatırım fonlarına (ETF) süren girişler ve stablecoin arzındaki büyüme de piyasayı destekliyor. Analistler, iki yıllık ABD tahvil getirisi yüzde 4,34'ün üzerinde seyrederken ETF'lere net girişin sürüp sürmeyeceğini izleyecek. Bu değerlendirmede 9 Eylül'deki ABD Hazine Bakanlığının tahvil geri alımı ile 11 Eylül'deki tüketici enflasyonu verisi öne çıkıyor. Bitfinex analistlerine göre kısa vadeli tahvil getirileri yüksekken alımların sürmesi, yatırımcı talebinin faiz baskısına rağmen korunduğuna işaret edebilir.

KÂRDAKİ ARZ TARİHİ ORTALAMAYA YAKLAŞIYOR

Bitfinex analistleri, Bitcoin'in mayısta 82 bin 500 doların üzerinde işlem gördüğü dönemde arzın yaklaşık yüzde 67'sinin kârda olduğunu belirtti. Son toparlanmada benzer fiyatlar görüldüğünde ise bu oran yüzde 71'i aştı. Kısa vadeli yatırımcıların ortalama maliyeti ise yaz aylarında 68 bin 400 dolara kadar geriledi. Analistlere göre aynı fiyatlara dönüldüğünde daha fazla Bitcoin kârla satılabilecek duruma geliyor. Bu durum, önceki zirveler test edilirken potansiyel satış baskısını artırıyor.

Analistler, kârdaki arzın yüzde 74,7'lik tarihi ortalamasına da yaklaştığını belirtti. Onlara göre bu ortalamanın üzerine çıkılması, geçmişte tipik olarak ayı piyasasından boğa piyasasına geçişi işaret etti. Kârdaki arzın artması tek başına alım sinyali oluşturmuyor. Aynı gelişme, kâr satışları yoluyla fiyat üzerinde baskı da yaratabilir.