Bitcoin ve Ethereum kritik seviyede tutundu - Son Dakika
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Kripto Para

Bitcoin ve Ethereum kritik seviyede tutundu

Bitcoin ve Ethereum kritik seviyede tutundu
30.06.2025 14:50
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Bitcoin 108.000 dolar seviyesi üzerinde istikrarını korurken, Ethereum hafta sonu 2.500 doları aştı. İran-İsrail ateşkesi sonrası piyasalarda rahatlama yaşanıyor. Yatırımcılar Fed Başkanı Powell'ın salı günkü ECB konuşmasını ve kritik makro verileri merakla bekliyor. Analistler piyasa momentumunun güçlendiğini belirtiyor.

Kripto para piyasaları geçtiğimiz hafta sonu önemli bir toparlanma yaşadı. Bitcoin'in 100.000 dolar altına düştüğü İran- İsrail çatışması döneminin ardından, yatırımcılar yeniden güven kazanmaya başladı. Bu hafta açıklanacak kritik ekonomik veriler ve merkez bankası yetkililerinin açıklamaları kripto para fiyatlarında belirleyici rol oynayabilir.

Fed Politikası ve Tarife Endişeleri Bitcoin Fiyatına Yön Verecek

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın salı günü Avrupa Merkez Bankası forumunda yapacağı konuşma, kripto para yatırımcıları tarafından yakından takip edilecek. Powell'ın geçen hafta kongre üyelerine faiz indirimi konusunda acele etmediklerini söylemesinin ardından, ABD Başkanı Donald Trump Fed politikasını sert şekilde eleştirdi.

Presto Research araştırma başkanı Peter Chung, bu haftanın önemli olacağını ve bir dizi işgücü piyasası verisinin yayınlanacağını belirtti. Bu veriler arasında ABD İş Açılışları ve İşgücü Devri Araştırması'ndan Mayıs iş açılışları ile Haziran tarım dışı istihdam verileri ve işsizlik oranı yer alıyor.

Chung, "Kripto para özelindeki temel faktörler bu yıl hiç bu kadar güçlü olmamıştı. Politika rüzgarları ve ana akım benimsenme tarafından destekleniyor." dedi. Analist, zayıf verilerin faiz indirimi beklentilerini güçlendirebileceğini ve kripto dahil risk varlık fiyatlarını yukarı yönlü sürükleyebileceğini ekledi.

Kronos Research CIO'su Vincent Liu ise 8 Temmuz son tarihinden önce tarife görüşmelerinin ve süregelen dolar zayıflığının piyasaların dikkatini çekmeye devam edeceğini söyledi. Liu, "Kripto yükseliyor, ancak inanç test edilebilir. Makro rüzgarlar yatışırken momentum artıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bitcoin korku ve açgözlülük endeksinin 66 seviyesinde olduğunu belirten Liu, piyasa duygusunun yüksek görünmesine rağmen büyük bir makro değişiminin dengeleri değiştirebileceği konusunda uyarıda bulundu.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin ve Ethereum kritik seviyede tutundu - Son Dakika

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