Bitcoin ve kripto piyasası neden bu kadar sakin? - Son Dakika
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Bitcoin ve kripto piyasası neden bu kadar sakin?

Bitcoin ve kripto piyasası neden bu kadar sakin?
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Bitcoin 63 bin doların altına geriledi. Spot Bitcoin ETF'lerinden ikinci gün üst üste çıkış yaşandı ve piyasada yükselişi tetikleyecek bir gelişme görünmüyor. Aynı dönemde kripto, hisse ve tahvil piyasalarında volatilite geriliyor.

Gece yarısından bu yana yaklaşık yüzde 1 değer kaybeden Bitcoin, 63 bin doların altına inerek 3 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeye geriledi. Böylece geçen haftaki yükselişini tümüyle geri verdi. Yayım sırasında 62 bin 700 dolar dolayında işlem gören BTC, gün içinde 63 bin 400 dolara kadar çıkmıştı. Ethereum da yüzde 0,73 değer kaybetti. Buna karşın bazı altcoinler yüzde 10'u aşan yükselişlerle piyasa genelinden ayrıştı.

Satışa eşlik eden gelişmelerden biri, borsa yatırım fonlarından yaşanan çıkışlar oldu. Spot Bitcoin ETF'lerinden iki gün üst üste toplam 192 milyon dolar çıktı. Bu iki günlük seri, temmuz sonundan bu yana görülen ilk arka arkaya çıkış oldu. Oysa aynı gün açıklanan enflasyon verisi hisse tarafını desteklemişti. ABD'de üretici enflasyonu yıllık bazda yüzde 4,7'ye gerileyerek beklentilerin altında kaldı, S&P 500 ile Nasdaq 100 endeksleri günü yükselişle kapattı. Kripto piyasası ise veriden benzer bir destek bulamadı. Vadeli işlemlerde Bitcoin'in açık pozisyon miktarı fiyat gerilerken arttı. Bu görünüm yeni kaldıraçlı pozisyonlar açıldığını gösterse de yatırımcıların yön tercihini tek başına ortaya koymuyor.

BİTCOİN VOLATİLİTESİ 2026'NIN EN DÜŞÜĞÜNE İNDİ

Bitcoin gerilerken piyasanın beklediği volatilite de azalıyor. Bitcoin'in 30 günlük beklenen oynaklığını ölçen BVIV endeksi yüzde 36'nın altına inerek 2026'nın en düşük seviyesine geriledi. Endeks bu hafta başında yüzde 38'in üzerine çıkmıştı, ancak bu hareket hızla geri alındı. Ethereum tarafında da benzer bir tablo göze çarpıyor. Üstelik bu sakinlik kriptoyla sınırlı değil. Wall Street'in "korku endeksi" olarak bilinen VIX, ocak ayından bu yana en düşük seviyeye indi. ABD tahvillerindeki oynaklığı ölçen MOVE endeksi de aylardır dar bir bandın alt sınırında dolaşıyor. Altın ve petrol gibi emtialarda bile dalgalanma geriliyor.

İRAN GERİLİMİNE RAĞMEN PİYASALAR SAKİN KALIYOR

Piyasalardaki bu durgunluk, ortada endişe kaynağı bulunmadığı anlamına gelmiyor. ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken kamu borçları ve tahvil faizleri yükselmeye devam ediyor. Kripto cephesinde düzenleme tarafındaki hayal kırıklıkları, zayıf talep ve saldırı riskleri gündemdeki yerini koruyor. Buna karşın kripto, hisse, tahvil ve emtia piyasaları şimdilik sakin bir görüntü çiziyor.

Bu tablo iki farklı okumaya açık. Etkin piyasa görüşünü savunanlar, fiyatların her an eldeki tüm bilgiyi yansıttığını ve bu nedenle endekslerdeki sakinliğe güvenilebileceğini ileri sürüyor. Aksi görüşteki yatırımcılar ise piyasaların aynı anda düşük volatilite göstermesini, ani bir sarsıntıya hazırlanmak için uygun bir an olarak değerlendiriyor. Özellikle MOVE endeksindeki gerileme izleniyor. Tahvil piyasasındaki olası bir volatilite artışının zamanla diğer varlık sınıflarına yayılabileceği değerlendiriliyor.

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