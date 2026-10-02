Bitcoin yükseliş için kritik veriyi bekliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitcoin yükseliş için kritik veriyi bekliyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitcoin yükseliş için kritik veriyi bekliyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitcoin, ABD istihdam verisi öncesinde 86 bin doların üzerine çıktı. Düşüş yönlü pozisyonların kapanması yükselişe destek verirken piyasa, toparlanmanın yeni alımlarla güçlenip güçlenmeyeceğine odaklandı. Kritik rapor Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak.

Bitcoin, son 24 saatte yaklaşık yüzde 3 artışla 86 bin 500 dolar civarında işlem görüyor. Aynı dönemde fiyat 83 bin 457 dolar ile 86 bin 794 dolar arasında hareket etti. Böylece yükseliş, 87 bin dolar eşiğinin hemen altına kadar uzandı.

Satış emirlerinin azalması hareketi destekleyen unsurlardan biri oldu. Analiz şirketi Glassnode, 85 bin dolar çevresindeki yoğun satış emirlerinin alıcılar tarafından aşıldığını ve kalan emirlerin de geri çekilmiş göründüğünü belirtti. Şirket, yukarıdaki satış baskısının hafiflemesinin fiyatın daha hızlı ilerlemesine olanak sağlayabileceğini değerlendirdi.

CoinGlass'ın günün erken bölümündeki 24 saatlik verilerinde Bitcoin'de düşüş yönlü pozisyonların tasfiyesi 122 milyon dolara ulaştı. Kripto piyasasının genelinde aynı yöndeki tasfiyeler 210 milyon dolar oldu. Bu pozisyonların zorunlu kapanışı alım baskısı yaratabiliyor. Yükselişin devamı içinse bu hareketin ardından yeni talebin sürmesi önem taşıyor.

GÖZLER SAAT 15.30'DA AÇIKLANACAK VERİDE

ABD'nin eylül ayı istihdam raporu, toparlanmanın önündeki yakın sınavı oluşturuyor. Tarım dışı istihdam artışı, işsizlik oranı ve ücretlerdeki değişim, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentileri etkileyebilecek başlıklar arasında yer alıyor.

Güçlü istihdam ve ücret artışları, faizlerin yüksek kalacağı beklentisini destekleyebilir. Daha zayıf veriler ise para politikasında gevşeme beklentisine alan açabilir. İstihdamdaki sert bir bozulmanın ekonomik yavaşlama kaygısını artırması da mümkün olduğu için zayıf rakamlar tek başına Bitcoin'de yükseliş anlamına gelmiyor.

Raporun ardından tahvil getirileri ve doların yönüyle birlikte Bitcoin'in kazançlarını koruyup koruyamayacağı izlenecek. Önceki aylara ilişkin revizyonlar da açıklanacak yeni rakamın nasıl yorumlanacağını etkileyebilir.

FONLARA PARA DÖNDÜ AMA TEMPO DAHA DÜŞÜK

Kurumsal talepte ise yeniden giriş görülüyor. Farside Investors verilerine göre ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonları, 30 Eylül'deki 148,7 milyon dolarlık çıkışın ardından 1 Ekim'de 102,7 milyon dolar net giriş kaydetti.

BlackRock'ın IBIT fonuna 195,6 milyon dolar girerken diğer bazı fonlardaki çıkışlar toplamı aşağı çekti. Son giriş, 21 Eylül'deki 999 milyon dolarlık günlük tutarın belirgin biçimde altında kaldı.

Glassnode, yükselişin daha geniş bir alıcı desteğine dayandığının anlaşılması için işlem hacminin ve ETF girişlerinin güçlenmesini önemli görüyor.

Amerika Birleşik DevletleriKripto ParaTürkiyeBitcoinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bitlis Adilcevaz’da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü Bitlis Adilcevaz'da Süphan Dağı zirvesi mevsimin ilk karıyla beyaza büründü
İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol’un ilk ifadesi İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi
Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış Vatandaşın önünde kuyruk oluşturduğu pideci, at ve eşek eti kullanmış
Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı’da su 5 katına çıktı Barajlarda yüzler gülüyor: Yağışlar 60 yılın zirvesinde, Tahtalı'da su 5 katına çıktı
Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun Arkadaşıyla yemek yedi, gelen hesaba isyan etti: Bize yazıklar olsun
İş başvurusunda izdiham İşte Köfteci Yusuf’un olmazsa olmaz şartı İş başvurusunda izdiham! İşte Köfteci Yusuf'un olmazsa olmaz şartı
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen... Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen...
Baba Vanga’dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak Baba Vanga'dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak
15:38
Rafael Leao, Ronaldo’yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
Rafael Leao, Ronaldo'yu yedi: Bizi ilgilendirmeyen bir konu
15:24
Vatikan’a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu Yeni tarzı dikkat çekti
Vatikan'a giden Fahrettin Altun bambaşka biri oldu! Yeni tarzı dikkat çekti
15:18
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor Fenerbahçe’ye 2 transfer
Aziz Yıldırım kesenin ağzını açıyor! Fenerbahçe'ye 2 transfer
15:05
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport geliyor
14:30
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
Ay sonunu getiremeyen emeklilere bir darbe de banka promosyonlarından
13:55
Büşra bebekten 23 gündür haber yok Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
Büşra bebekten 23 gündür haber yok! Baba diğer çocuğunu da balkondan atmış
13:47
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
Kaçırılan müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
12:43
Altın fiyatları için kritik gün Gözler 15.30’da açıklanacak veriye çevrildi
Altın fiyatları için kritik gün! Gözler 15.30'da açıklanacak veriye çevrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 15:46:09. #.0.2#
SON DAKİKA: Bitcoin yükseliş için kritik veriyi bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei