Bitcoin'de bu hafta bilmeniz gereken 5 şey - Son Dakika
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Bitcoin'de bu hafta bilmeniz gereken 5 şey

Bitcoin\'de bu hafta bilmeniz gereken 5 şey
06.07.2026 15:07
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Bitcoin, haftalık kapanışta iki haftanın en yüksek seviyesine ulaştı ancak analistlere göre gerçek bir trend dönüşü için boğaların fiyatı 65 bin doların üzerine taşıması gerekiyor. Analistler, 60 bin 400 ile 60 bin 900 dolar arasını "en önemli" destek bölgesi olarak işaret etti.

Lider kripto para birimi, hafta kapanışına doğru kısa pozisyonlar üzerindeki baskıyı sürdürerek 23 Haziran'dan bu yana en yüksek değeri olan 63 bin 960 dolara çıktı. Borsa verilerine göre son 24 saatte kripto genelinde 100 milyon doları aşan kısa pozisyon tasfiyesi yaşandı. Yatırımcılar yükselişin devamını görmek istiyor.

Olası bir aşağı yönlü dönüşte, bir analist 60 bin 400 ile 60 bin 900 dolar arasındaki bölgeyi Bitcoin'in "en önemli" seviyesi olarak nitelendirdi. Analiste göre fiyat bu bölgeyi yeniden test ettiğinde tutamazsa doğrudan diplere yönelebilir. Buna karşın bazı yatırımcılar, artan boğa sinyallerine rağmen Bitcoin'in ayı piyasası dibinin henüz gelmediğini düşünüyor.

NASDAQ YÜZDE 1 ARTARKEN RİSK İŞTAHI REKORA ULAŞTI

Bitcoin'in hisse senetlerini taklit etme eğilimi zayıflarken ABD vadeli işlemleri tatil sonrası haftaya yükselişle başladı. Nasdaq 100 vadelileri yüzde 1 primlenirken analistler ABD için genel olarak iyimserliğini korudu. Bir piyasa araştırma bültenine göre S&P 500, yüzde 15 kazançla güçlü bir çeyreği geride bıraksa da haziran başında zirve yaptıktan sonra yeni bir rekor kıramadı. Aynı bülten, ortalama hissenin yeni rekor seviyelere yükseldiğini belirtti.

Geçen hafta açıklanan ABD enflasyon ve iş gücü verileri, piyasaların Merkez Bankası (Fed) politikasına ilişkin şahin beklentilerini yumuşattı. CME FedWatch aracının son verileri, Fed'in temmuz ve eylülde faizi mevcut seviyede tutacağına işaret ediyor. Bir yatırım araştırma kuruluşu ise bireysel risk iştahını "rekor seviyede" olarak tanımlayarak kısa vadeli opsiyonlara talebin hiç bu kadar yüksek olmadığını vurguladı.

DÜZELTME SİNYALİ 2021 SONUNU ANIMSATIYOR

Öte yandan bazı piyasa katılımcıları hisse yükselişinin süreceğine ikna olmuş değil. Kripto varlık yöneticisi Bitwise'ın Avrupa araştırma başkanı Andre Dragosch, "Ya ara seçimlerden hemen önce daha büyük bir borsa düzeltmesi olursa?" sorusunu yöneltti. Dragosch, bir makro analiz şirketinin risk modelinin "ayı piyasası uyarı sinyali verdiğini" aktardı. Buna eşlik eden bir grafik, mevcut seviyeleri Bitcoin'in önceki boğa piyasasının tepe yaptığı 2021 sonuyla kıyasladı.

Dragosch yine de kripto piyasalarının, gelecekte makro tarafı vurabilecek en kötü senaryonun büyük bölümünü çoktan fiyatladığını savundu. Analiste göre bir yapay zeka çöküşü ve ardından bir ABD resesyonu gerçekleşse bile bu acının çoğu Bitcoin fiyatlarına yansımış durumda ve bu da buradan aşağı yönlü riskin azaldığına işaret ediyor. Dragosch, Bitcoin'in önümüzdeki aylarda göreli olarak Nasdaq'tan daha iyi performans gösterme ihtimalini "ciddi" buldu.

BİNANCE BALİNA GİRİŞLERİ 2,4 MİLYAR DOLAR AZALDI

Yeni veriler, Bitcoin yatırımcılarının haziranın ikinci yarısında satışları belirgin biçimde yavaşlattığını, fiyatın çok yıllık yeni dipler yapmasına rağmen bu eğilimin sürdüğünü gösterdi. Zincir üstü analiz platformu CryptoQuant, borsalara girişlerin hem bireysel hem balina yatırımcılarda azaldığını doğruladı. Katkıda bulunan Amr Taha, Binance'te balina girişlerinin haziran ortasından bu yana keskin biçimde soğuduğunu ve 30 günlük ortalamanın yaklaşık 2,4 milyar dolar gerilediğini belirtti.

Bireysel yatırımcı girişleri ise daha yumuşak bir düşüş göstererek 12 Haziran'daki 10,02 milyar dolardan 6 Temmuz'da 8,2 milyar dolara indi. Taha'ya göre balina girişlerinin bireysel girişlerin neredeyse iki katı hızla azalması, büyük sahiplerin borsaya akan Bitcoin arzındaki rolünü küçülttü. Analist, asıl sorunun Binance balina girişlerinin mevcut 4,65 milyar dolar seviyesinde dengelenip dengelenmeyeceği olduğunu vurguladı.

KORKU ENDEKSİ 100 ÜZERİNDEN 24'E YÜKSELDİ

Bitcoin'in ölçülü toparlanması, kripto piyasası duyarlılığını bu hafta belirgin biçimde iyileştirmeye yetti. Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi'nin son okumaları, toplam duyarlılığın bir ayı aşkın sürenin ardından ilk kez "aşırı korku" bölgesinden çıkmanın eşiğinde olduğunu gösteriyor. Endeks pazartesi günü 100 üzerinden 24 ölçülürken bu değer, temmuz başındaki puanının iki katından fazlaydı. Bir yatırımcı, korkunun azaldığını ancak tümüyle geçmediğini belirtti.

Bu hafta yayımlanan bir analizde blok zinciri danışmanı Anndy Lian, Bitcoin boğalarının iyimserliğini somut fiyat hareketleriyle desteklemesi gerektiğini savundu. Lian'a göre 65 bin dolar eşiğinin yukarı kırılması, şu anda 69 bin 500 dolar civarında seyreden 100 günlük hareketli ortalamanın test edilmesine kapı aralayacak. Analist, mevcut ivmenin sürdürülememesinin ciddi aşağı yönlü riskler taşıdığı uyarısında da bulundu.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin'de bu hafta bilmeniz gereken 5 şey - Son Dakika

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