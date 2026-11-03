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Bitcoin'de düşüş sonrası destek arayışı

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Bitcoin\'de düşüş sonrası destek arayışı
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Bitcoin, 77 bin doların altına geriledikten sonra sınırlı toparlandı. ABD'deki Bitcoin ETF'lerinden para çıkışı ve teknoloji hisselerindeki kayıplar, piyasadaki baskıyı artırdı. ABD ara seçimleri öncesinde yatırımcılar, fiyatın son diplerinden uzaklaşıp uzaklaşamayacağını izliyor.

Bitcoin/USDT piyasasında son 24 saatin en düşük fiyatı yaklaşık 76 bin 389 dolar oldu. Aynı dönemde 78 bin 254 dolara kadar çıkan Bitcoin, kayıplarının bir bölümünü geri alsa da günlük düşüşten kurtulamadı. Ethereum da 2 bin 237 dolara kadar geriledikten sonra 2 bin 260 doların üzerine döndü.

ETF'LERDEN İKİ SEANSTA 1 MİLYAR DOLARI AŞAN ÇIKIŞ

SoSoValue verilerine göre ABD'deki spot Bitcoin ETF'leri, pazartesi günü toplam 398,62 milyon dolarlık net çıkış kaydetti. Satışlar BlackRock'ın IBIT fonunda yoğunlaştı. Bu fondan 405,30 milyon dolar çıkarken Fidelity'nin FBTC fonuna giren 6,68 milyon dolar, toplam kaybı sınırladı.

Önceki işlem günü olan cuma gününde de 643,33 milyon dolarlık net çıkış yaşanmıştı. Böylece son iki ABD işlem seansındaki toplam çıkış yaklaşık 1 milyar 42 milyon dolara ulaştı. Fonlar üzerinden gelen talebin zayıflaması, Bitcoin'in toparlanma çabasının önündeki baskılardan biri olarak öne çıktı.

Kripto piyasasındaki geri çekilme, ABD teknoloji hisselerindeki satışların Asya borsalarına da yansıdığı döneme denk geldi. Çip hisselerindeki kayıplar ve ABD ara seçimleri öncesindeki belirsizlik, riskli varlıklardaki temkinli görünümü güçlendirdi. Bitcoin'in sabah saatlerindeki düşüşü, bu ortamda pazartesi günkü toparlanmanın kazanımlarını geri götürdü.

76 BİN 400 DOLARLIK DESTEK İZLENİYOR

Teknik görünümde analist That Martini Guy, 76 bin 400 dolar seviyesine dikkat çekti. Analiste göre bu desteğin altında belirgin bir dört saatlik kapanış, yeni bir düşüş dalgasının önünü açabilir. Fiyatın gün içinde kısa süreliğine bu seviyenin altına inmesi, kapanış koşulunun gerçekleştiği anlamına gelmiyor.

Analist, daha önce destek olan 79 bin 500 doların yeniden aşılmasını ise kısa vadeli satış baskısının hafiflediğine ilişkin ilk işaret olarak değerlendiriyor. Bu seviyenin üzerinde 83 bin 500 ve 87 bin doların izleneceğini belirtiyor. Ancak fiyatın yalnızca desteği sınaması, düşüşün sona erdiğini göstermiyor.

Bitcoin'in 77 bin doların üzerine dönmesi, söz konusu toparlanma eşiğini henüz geri getirmedi. Alıcıların son dipleri koruyabilmesi kadar, kaybedilen seviyeleri yeniden aşması da teknik görünüm açısından önem taşıyor.

Yayım sırasında Bitcoin yaklaşık 77 bin 116 dolardan, Ethereum ise 2 bin 267 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatteki kayıp Bitcoin'de yüzde 0,95, Ethereum'da yüzde 0,85 düzeyinde bulunuyor.

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