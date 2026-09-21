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Bitcoin'de yükseliş sürecek mi?

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Bitcoin\'de yükseliş sürecek mi?
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Bitcoin, yeni haftaya yaklaşık sekiz ayın en yüksek seviyesinde başladı. Yükselişin devamı için fiyatın aştığı seviyelerde tutunup tutunamayacağı izlenecek. Fonlara para girişleri, petrol fiyatları ve ABD'deki faiz beklentileri de haftanın gündeminde yer alıyor.

Bitcoin, gün içinde 85 bin 248 dolara çıkarak 29 Ocak'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü. Haftayı 81 bin 120 dolardan kapatan kripto para, pazartesi günkü yükselişle mayıs ayında gördüğü 82 bin 950 dolarlık zirveyi de geride bıraktı.

YÜKSELİŞE RAĞMEN GERİ ÇEKİLME RİSKİ SÜRÜYOR

Fiyat yeni zirvelere yükselse de hareketin gücüne ilişkin soru işaretleri sürüyor. Analist Rekt Capital, geçen hafta fiyat yükselirken göreli güç endeksinin (RSI) daha düşük zirveler oluşturduğuna dikkat çekmişti. Analist, yükselişe aynı güçte eşlik etmeyen göstergenin ani bir geri çekilme riskine işaret ettiğini belirtti.

Bu hafta fiyatın mayıs zirvesi olan 82 bin 950 doların üzerinde kalıp kalamayacağı takip edilecek. Bitcoin ayrıca yükselişin devamı açısından önem taşıyan 77 bin 769 dolardaki 50 haftalık üstel hareketli ortalamasını da yeniden aştı.

ETF YATIRIMCISI BAŞA BAŞ NOKTASINA YAKLAŞIYOR

Yükseliş, ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) yatırımcılarını ortalama maliyetlerine yaklaştırdı. Bu yatırımcı grubu için hesaplanan maliyet 85 bin 638 dolar seviyesinde bulunuyor. Fiyatın buraya ulaşması, grubun toplamda başa baş noktasına gelmesi anlamına geliyor.

Fonlara para girişlerinin geçen haftaki güçlü kapanışın ardından nasıl seyredeceği de izlenecek. Cuma günü ABD spot Bitcoin ETF'lerine 435 milyon dolar net giriş gerçekleşti. Böylece 3 Eylül'den bu yana en yüksek günlük giriş kaydedildi.

Bu tutarın 310 milyon doları Fidelity'nin FBTC fonuna yöneldi. Daha önce BlackRock'ın IBIT fonunun öne çıktığı girişlerde bu kez Fidelity ağırlık kazandı.

PETROL PİYASASINDA İRAN GÖRÜŞMELERİ İZLENİYOR

Petrol piyasasında ABD ile İran arasındaki görüşme ihtimali öne çıkıyor. Geçen hafta varil başına 100 doların üzerine çıkan ABD tipi ham petrol (WTI), pazartesi günü 94 doların altına geriledi.

ABD Başkanı Donald Trump, pazar günü Fox News'e konuştu. Trump, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bu haftaki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu sırasında görüşmeye açık olabileceğini söyledi.

FED'DEN YENİ FAİZ ARTIŞI BEKLENİYOR

Petrol gerilese de ABD'de faizlerin yeniden artırılacağı beklentisi sürüyor. Piyasalarda, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından ekim toplantısında 25 baz puanlık faiz artışı yapılması olasılığı pazartesi günü yüzde 53 olarak fiyatlandı.

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, salı günü CFA Society Baltimore'da konuşacak. Barkin'in ekonomik görünüm ve para politikasına ilişkin değerlendirmeleri, geçen haftaki faiz artışının ardından Fed'in sonraki adımlarına dair ipucu verebilir.

ABD TAHVİL GETİRİLERİ ZİRVELERİNDEN GERİLİYOR

ABD tahvil piyasasında borçlanma maliyetleri de petrol fiyatlarıyla birlikte düştü. ABD'nin 30 yıllık tahvil getirisi, 11 Eylül'de gördüğü yüzde 5,425 seviyesinden pazartesi günü yüzde 5,301'e geriledi.

Mosaic Asset Company, ekonomik büyümenin güçlü kalmasının şirketlerin kâr beklentilerini destekleyebileceğini belirtti. Şirket, Fed'in ölçülü faiz artışları büyüme görünümünü bozmadığı sürece hisse senetlerindeki yükselişin devam edebileceğini değerlendirdi.

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