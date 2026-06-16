Bitcoin\'in toparlanması ABD-İran anlaşmasına bağlı

Araştırma şirketi LVRG Research'ün direktörü Nick Ruck, Bitcoin'in pazartesi günü yeniden 67 bin dolara tırmanmasına karşın görünümün kırılgan olduğunu söyledi. Ruck, kripto paranın momentumunun zayıf seyrettiğini, işlem hacminin gerilediğini ve zincir üstü verilerin durağan kaldığını belirtti. Ona göre bu tablo, toparlanmanın inandırıcılıktan yoksun olduğuna ve hızla sönebileceğine işaret ediyor.

Ruck, ABD ile İran arasında yakın zamanda sağlanan barış anlaşmasının bozulması halinde Bitcoin'in zorlu bir döneme girebileceğini belirtti. Bunun yaratacağı jeopolitik istikrarsızlığın ve olası petrol şoklarının kripto parayı oynak bir yola sokacağını söyledi. Uzmana göre Bitcoin başlangıçta korunma varlığı olarak alıcı bulabilir, ancak ardından gelen riskten kaçış akışları onu kritik destek bölgelerine doğru itebilir. Aynı isim, makroekonomik ve jeopolitik gelişmelerin kripto fiyatlarına yön vermeyi sürdürdüğünü vurguladı.

Bitcoin son dönemde, kurumsal yatırımcıların kripto paraya yönelmesiyle birlikte genel piyasayla uyumlu hareket ediyor. Son yükseliş, ABD Başkanı Donald Trump'ın pazar günü ülkesinin İran'la aylardır süren çatışmayı bitirecek bir barış anlaşması tamamladığını açıklamasıyla geldi. Anlaşmanın cuma günü imzalanması bekleniyor.

ANLAŞMA HÜRMÜZ BOĞAZI'NI YENİDEN AÇACAK

Anlaşmanın ayrıntılarının büyük bölümü hâlâ bilinmiyor. Trump'ın aktardığına göre uzlaşı, Hürmüz Boğazı'nın açılmasını ve ABD'nin hem boğazda hem de İran limanlarında uyguladığı ablukayı kaldırmasını kapsıyor. Associated Press'in pazartesi günkü haberine göre iki ülke, ardından İran'ın nükleer programı ve olası yaptırım indirimleri üzerine 60 günlük bir müzakere sürecine girecek.

SWISSBLOCK İKİ GÖSTERGEDE ZAYIFLIK GÖRÜYOR

Analiz şirketi Swissblock da pazartesi günü, Bitcoin'in fiyat hareketlerinin gücünü ölçen momentum ile alış satış baskısını gösteren denge hacminin (OBV) "zayıf momentum ve katılım rejiminde" kaldığını belirtti. Her iki gösterge de kripto paranın 6 Haziran'da 60 bin doların altına indikten sonra pazartesi yeniden 67 bin dolara çıkmasına karşın negatif bölgede bulunuyor. Fiyat momentumu eksi 1 ile zayıf bir hareket gücüne işaret ederken OBV, son yılların en düşük seviyesi olan eksi 1,7 milyona geriledi.

Swissblock'a göre tipik bir ayı piyasasında önce momentum zayıflıyor, ardından OBV daralıyor ve fiyat aşağı kırılıyor. Şirket, daha güçlü bir toparlanma sinyalinin ancak momentum ile OBV'nin birlikte pozitif bölgeye dönmesiyle geleceğini vurguladı. Swissblock, o zamana kadar dip seviyelerinin yeniden test edilmesi riskinin sürdüğünü ekledi.

Bitcoin, pazartesi günü gün içi zirvesinden çekilmeye başlamıştı. Kripto para salı günü erken işlemlerde 66 bin doların altına geriledi.