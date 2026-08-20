Bitcoin'in yönünü artık bu gösterge belirleyecek - Son Dakika
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Bitcoin'in yönünü artık bu gösterge belirleyecek

Bitcoin\'in yönünü artık bu gösterge belirleyecek
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Bitcoin, 72 bin doları aşarak haziran başından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Analistlere göre yükselişin kalıcı olup olmayacağını belirleyecek asıl unsur ise doların seyri olacak.

Bitcoin yayım sırasında 71 bin 827 dolardan işlem gördü. Rallinin ilk tetikleyicilerinden biri olarak tahvil piyasasındaki rahatlama gösteriliyor. Beyaz Saray'ın uzun vadeli tahvillere destek sinyali vermesinin ardından getiriler gerilerken riskli varlıklar yükseldi. Ancak piyasa yorumcularına göre rallinin devamını doların seyri belirleyecek.

Mercado Bitcoin araştırma analisti Pedro Fontes, Bitcoin'deki yükselişin kalıcılığının merkez bankası politikasıyla şekilleneceğini savunuyor. Fontes müşterilerine gönderdiği notta, dünyanın en büyük borç piyasasının istikrarlı çalışabilmek için desteğe ihtiyaç duymasının Bitcoin lehine bir tablo yarattığını belirtti. Analiste göre böyle bir ortamda arzı sınırlı ve öngörülebilir olan, kamu borcundaki genişlemeden bağımsız varlıklara talep artıyor.

DOLAR ENDEKSİ MAYISTAN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Analistlerin izlediği temel gösterge dolar endeksi oldu. ABD dolarının başlıca ticaret ortaklarının para birimleri karşısındaki değerini ölçen dolar endeksi dün yüzde 0,88 gerileyerek 98,77 seviyesine indi. Bu seviye, mayıs ayından bu yana görülen en düşük düzeye karşılık geliyor.

Strive'ın kurucusu ve üst yöneticisi Matt Cole, endekste uzun süredir yapısal bir düşüş beklediğini ve bu eğilimin devam edeceğini düşündüğünü paylaştı. Cole'a göre söz konusu tablo Bitcoin için olumlu bir zemin oluşturabilir.

Bitcoin'in haftalık grafiği de teknik görünümün iyileştiğine işaret ediyor. Bitcoin yüzde 14'lük yükselişin ardından yakın geçmişte aşamadığı 68 bin dolarlık ana direncin üzerinde işlem görüyor. Haftalık kapanışın bu seviyenin üzerinde gerçekleşmesi, 78 bin dolardaki bir sonraki direnç bölgesinin test edilmesine kapı aralayacak.

TASFİYELER 3,3 MİLYAR DOLARI AŞTI

Yükselişi hızlandıran kısa pozisyon sıkışmasının etkisi ise büyük ölçüde azaldı. Son 24 saatte kripto piyasasında 3,3 milyar doları aşan tasfiye yaşandı. Bunun 3 milyar dolarlık bölümü düşüş yönlü pozisyonlardan geldi. Bu tablo, kısa pozisyonlardan gelebilecek yeni zorunlu alım baskısının azaldığına işaret ediyor.

Buna karşın yatırımcıların yeniden düşüş yönlü konumlandığına dair işaretler var. Bitcoin'de teminatlı borçlanma oranı ralli öncesindeki yüzde 3,9 seviyesinden yüzde 4,6'ya yükseldi. Bu artış, kısa pozisyonların yeniden açılıyor olabileceğine dair bir sinyal olarak değerlendiriliyor.

Piyasa, Beyaz Saray'dan gelebilecek açıklamalar ile tahvil getirilerini etkileyebilecek jeopolitik gelişmelere odaklanıyor. ABD'de açıklanacak haftalık işsizlik maaşı başvuruları da risk iştahının yönü konusunda fikir verebilir. Petrol fiyatlarındaki yükseliş ise riskli varlıklar üzerindeki baskıyı artırabilir. Trump'ın İran'a yönelik ekonomik baskı açıklamalarının ardından Brent petrol yüzde 1,59 artışla 93,08 dolara çıktı.

Kripto Para, Bitcoin, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitcoin'in yönünü artık bu gösterge belirleyecek - Son Dakika

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