BitMine, düşüşte yılın en büyük Ethereum alımını yaptı

New York Borsası'nda işlem gören BitMine Immersion (BMNR), Ethereum fiyatları sert düşerken 126.971 Ethereum (ETH) satın alarak 2026'nın en büyük haftalık alımını gerçekleştirdi. Yaklaşık 214 milyon dolarlık bu alım, şirketin birikimi yavaşlatma yönündeki önceki tutumunu tersine çevirdi. İşlem, bir önceki haftanın 26.497 ETH'lik alımının üç katına ulaştı ve şirketin toplam varlığını 5,54 milyon ETH'ye taşıdı. Bu miktar, Ethereum'un toplam arzının yüzde 4,59'una denk geliyor.

Şirket, dolaşımdaki Ethereum arzının yüzde 5'ine sahip olma hedefine yüzde 92 oranında yaklaştı. Başkan Tom Lee, bu hedefe yıl sonunda ulaşmayı beklediklerini söyledi. Lee, kararın gerekçesini "Ethereum fiyatlarındaki bu geri çekilmenin Ethereum'un güçlenen temellerini yansıtmadığına inandığımız için alımlarımızı artırdık." sözleriyle açıkladı. Lee, içinde bulunulan dönemi "kripto baharının erken evresi" olarak nitelendirdi.

VARLIKLAR 9,6 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Şirketin nakit ve yatırım paylarını da içeren toplam varlıkları 9,6 milyar dolara ulaştı. BitMine, Ethereum dışında 204 Bitcoin, 247 milyon dolar nakit, Beast Industries'te 180 milyon dolarlık ve Eightco Holdings'te 88 milyon dolarlık pay tutuyor. Eightco, OpenAI'a dolaylı erişim sağlayan az sayıdaki halka açık şirketten biri olarak öne çıkıyor.

BitMine, kurumsal staking platformu MAVAN üzerinden güncel fiyatlarla 7,7 milyar dolar değerinde 4.718.677 ETH'yi staking'e yönlendirdi. Yüzde 2,99'luk yedi günlük getiriye göre yıllık staking geliri 230 milyon dolar olarak hesaplanıyor. Lee, tam kapasitede bu gelirin yıllık 270 milyon dolara yaklaşabileceğini belirtti. Şirketin kurumsal yatırımcıları arasında ARK'tan Cathie Wood, Founders Fund, Pantera, Kraken, DCG ve Galaxy Digital ile bireysel yatırımcı Tom Lee bulunuyor.

HİSSE 16 DOLAR DESTEĞİNİ TEST ETTİ

BMNR hissesi 16 dolarlık kritik desteğin altına indikten sonra yüzde 4 toparlanarak 16,58 dolara çıktı. Bu hareket, işlem aralığının tabanında olası bir likidite süpürmesi olarak yorumlandı. Fiyat ayrıca 18,84 dolardaki 20 günlük üstel hareketli ortalama dahil tüm hareketli ortalamaların altında seyrediyor.

Hisse, son beş seansta günlük ortalama 829 milyon dolarlık işlem hacmine ulaştı ve ABD'de dolar bazında en çok işlem gören 148. sırada yer aldı.