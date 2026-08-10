BitMine Ethereum alımlarını yavaşlattı - Son Dakika
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BitMine Ethereum alımlarını yavaşlattı

BitMine Ethereum alımlarını yavaşlattı
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En büyük Ethereum hazine şirketi BitMine, alım hızını belirgin biçimde yavaşlatmasına karşın toplam Ethereum varlığını 5,8 milyonun üzerine çıkardı. Şirket geçen hafta 7.391 Ethereum daha satın alarak varlığını 5 milyon 805 bin 238 Ethereum'a çıkardı ve dolaşımdaki arzın yüzde 5'ine sahip olma hedefine biraz daha yaklaştı.

Tom Lee'nin başkanlığını yürüttüğü ve daha önce Bitcoin madenciliği yapan BitMine Immersion Technologies'in Ethereum varlıkları, duyuru sırasındaki 1.928 dolarlık fiyat üzerinden yaklaşık 11,2 milyar dolar değerindeydi. Ancak son alımın büyüklüğü önceki haftalardaki alımların belirgin biçimde altında kaldı.

Yaz başında şirketin alım hızı çok daha yüksekti. Temmuz başındaki bir haftada 42 binin, başka bir haftada ise 27 binin üzerinde Ethereum satın alınmıştı. Yavaşlama ise son haftalarda belirginleşti. Temmuz sonundaki alım 10 binin altına indi. Geçen haftaki alım 10.399 Ethereum'da kalırken bu hafta 7.391'e geriledi.

SERMAYE HİSSE GERİ ALIMINA KAYDI

Alım hızındaki bu düşüşte şirketin sermayesinin bir bölümünü hisse geri alımlarına yönlendirmesi etkili oldu. Tom Lee, temmuz ortasında yapılan 7.430 Ethereum'luk alım sırasında sermayenin hisse geri alımlarına da yönlendirildiğini açıklamıştı.

Şirket 3 milyon hisse daha geri aldı. Böylece şirketin 1 Temmuz'dan bu yana 4 milyar dolarlık program kapsamında geri aldığı toplam hisse sayısı 19,1 milyona ulaştı. Son Ethereum alımı temmuz ortasındaki 7.430 Ethereum'luk alımla neredeyse aynı büyüklükte olsa da Lee, Ethereum ve genel kripto piyasasına ilişkin uzun vadeli olumlu görüşünü koruduğunu belirtti.

LEE CLARITY VE FED'E DEĞİNDİ

Lee, kripto piyasasının gündemindeki iki tartışmalı başlık olan ABD'deki CLARITY Yasası oylamasının gecikmesine ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası bir sonraki adımına da değindi. Yönetici, CLARITY Yasasının ağustos tatili öncesinde Senato'da oylanmayacak olmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

Lee'ye göre finansal piyasalar ise daha çok son dönemde açıklanan ılımlı enflasyon ve zayıf istihdam verilerine odaklanıyor. Yönetici, Fed'in eylülde faiz artırma ihtimalinin iki hafta önceki yüzde 75'ten yüzde 40'a gerilediğini belirtti ve gevşeyen finansal koşulların kripto piyasasını desteklemesini beklediğini söyledi.

BitMine, alım temposunu yavaşlatmış görünse de geçen yıl 30 Haziran'da hazine stratejisini başlatmasından bu yana sürdürdüğü haftalık alım serisini bozmadı. Şirket, Ethereum'un yaklaşık 120,7 milyonluk arzının yüzde 4,8'inden biraz fazlasını elinde tutuyor. BitMine böylece uzun süredir belirlediği yüzde 5 hedefine adım adım yaklaşıyor.

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Son Dakika Kripto Para BitMine Ethereum alımlarını yavaşlattı - Son Dakika

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