Bitmine Ethereum'dan servet kazanıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitmine Ethereum'dan servet kazanıyor

Bitmine Ethereum\'dan servet kazanıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

En büyük kurumsal Ethereum sahibi Bitmine, stake ettiği token miktarının 5 milyonu aşmasıyla yıllık yaklaşık 257 milyon dolar gelire ulaştı. Analistlere göre bu gelir, şirketin faaliyetlerinin ve hisse geri alım programının finansmanına Ethereum satmadan katkı sağlıyor.

Bitmine Immersion Technologies, açıklamasında stake edilen Ethereum miktarının 5 milyonu geçtiğini ve bunun mevcut oranlarla yıllık 257 milyon dolar gelir sağlayacağını tahmin etti. Şirket, 5,54 milyon Ethereum ve 9,4 milyar dolarlık varlığıyla kurumsal Ethereum hazineleri arasında ilk sırada yer alıyor. Bitfinex analistlerine göre staking, şirketin 31 Mayıs'ta biten çeyrekteki gelirinin yüzde 98'ini oluşturdu. Bu dönemde 46,5 milyon dolarlık gelirin 45,7 milyon doları staking'den geldi.

Analistlere göre bu gelir hem faaliyetlerin hem de hisse geri alım programının finansmanını destekliyor. Bitfinex analistleri, şirketin temmuzdan bu yana 4 milyar dolarlık yetki kapsamında 19,1 milyon hisseyi hiç Ethereum satmadan geri aldığını belirtti. Analist Yiannis Zourmpanos ise düzenli staking gelirinin Ethereum fiyatındaki dalgalanmalara karşı bir tampon işlevi gördüğünü ve yalnızca fiyat artışına bağlı olmayan, daha öngörülebilir bir gelir akışı sağladığını değerlendirdi.

STAKING ETHEREUM'A GETİRİ AVANTAJI SAĞLIYOR

Bitget Wallet operasyon direktörü Alvin Kan'a göre Bitmine'ın ulaştığı bu eşik, Ethereum'un bir hazine varlığı olarak düzenli getiri üretebildiğini gösteriyor. Kan, Bitcoin'in çoğunlukla bilançoda değer artışı sağlayan bir varlık olarak görüldüğünü, Ethereum'un ise staking sayesinde ek getiri sunduğunu belirtti. Yöneticiye göre bu durum daha fazla kripto şirketini Ethereum'u hazine varlığı olarak benimsemeye yöneltebilir. Ancak Kan, bunun risksiz bir gelir olmadığı uyarısında bulundu ve gelirin Ethereum fiyatına, staking getirisine, operasyonel koşullara, likiditeye ve düzenlemeye bağlı olduğunu vurguladı. Yönetici staking'i disiplinli sermaye yönetimini güçlendiren bir getiri katmanı olarak nitelendirdi. Ethereum ağında staking şu anda yıllık yüzde 2,61 getiri sağlıyor ve yaklaşık 897 bin doğrulayıcı toplam arzın yüzde 34'ünden fazlasını stake ediyor.

SHARPLINK İKİNCİ ÇEYREKTE 394 MİLYON DOLAR ZARAR AÇIKLADI

Ethereum hazine şirketleri ise fiyat düşüşünün yol açtığı gerçekleşmemiş zararlar taşıyor. Ethereum'un spot fiyatı 2026'nın ikinci çeyreğinde yüzde 23 gerileyince bu şirketlerin bilançoları baskılandı. İkinci sıradaki Ethereum hazine şirketi SharpLink, ikinci çeyrekte 394 milyon dolar net zarar açıkladı.

Bu zararın önemli bölümü, 391 milyon dolarlık gerçekleşmemiş kripto para kaybından kaynaklandı. Verilere göre SharpLink, 863 bin Ethereum ve yaklaşık 1,46 milyar dolarlık varlıkla kurumsal Ethereum hazineleri arasında ikinci sırada bulunuyor. Analistlere göre Bitmine'ın düzenli staking geliri, bu ortamda fiyat düşüşlerine karşı bir tampon olarak öne çıkıyor.

Bitcoin ve kripto para yatırımlarınız için Stablex.

Kripto Para, Ethereum, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Bitmine Ethereum'dan servet kazanıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir Bitcoin için dudak uçuklatan tahmin: O rakama ulaşabilir
Pusetle uyuşturucu kuryeliği Pis işlerine bebeği de alet ettiler Pusetle uyuşturucu kuryeliği! Pis işlerine bebeği de alet ettiler
RTÜK’ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza RTÜK'ten 4 dijital platforma üst sınırdan ceza
Türkiye’nin vergi rekortmeni kurumları BİM’in sıralaması şaşırttı Türkiye'nin vergi rekortmeni kurumları! BİM'in sıralaması şaşırttı
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti
Silivri’de korkutan yangın: Alevler TEM’e dayanınca yol trafiğe kapatıldı Silivri'de korkutan yangın: Alevler TEM'e dayanınca yol trafiğe kapatıldı
CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan’a taciz iddiasıyla dayak CHP Milletvekili Ahmet Baran Yazgan'a taciz iddiasıyla dayak
Yüksel Yıldırım’dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran Lukaku sözleri
Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu
Ankara’da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var Ankara'da korkunç kaza: Ölü ve yaralılar var
Vergi rekortmenleri listesine giren avukat Gönenç Gürkaynak’tan sitem dolu sözler Vergi rekortmenleri listesine giren avukat Gönenç Gürkaynak'tan sitem dolu sözler
Bakan Gürlek’ten ’Alihan Kuriş’ operasyonuna ilişkin ilk açıklama Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama

12:17
Kılıçdaroğlu’ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
Kılıçdaroğlu'ndan tacizle suçlanan Ahmet Baran Yazgan için ilk yorum
12:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 25. yıl mesajı: Türkiye için tarihi bir dönüşüm
11:59
Lukaku’nun Fenerbahçe’deki forma numarası belli oldu
Lukaku'nun Fenerbahçe'deki forma numarası belli oldu
11:39
Bir şehir ayakta Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı
Bir şehir ayakta! Engelli kızı kaçırıp 4 kişi tecavüz etti, ifadesinde her şeyi anlattı
11:11
Erhan Çelik’in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
Erhan Çelik'in doktor eşi Özlem Gültekin hayatını kaybetti
11:06
Yok artık Lukaku Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
Yok artık Lukaku! Daha sahaya çıkmadan taraftarı kendine hayran bıraktı
10:59
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
Bakan Gürlek duyurdu: İki faili meçhul cinayet daha aydınlatıldı
10:39
UltrAslan dağılıyor mu Şirin’in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
UltrAslan dağılıyor mu? Şirin'in o sloganı pahalıya patladı: Tüm faaliyetlerimiz sonlandırılmıştır
10:27
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP’li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
Taciz suçlaması ile darbedilen CHP'li vekil Ahmet Baran Yazgan ihraç ediliyor
10:17
Giresun’da şiddetli yağış Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
Giresun'da şiddetli yağış! Keşap ilçesinde sele kapılan 2 kişi kayboldu
10:16
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
AK Parti 25 yaşında: 14 Ağustos 2001’den çeyrek asırlık siyasi yolculuğa
09:55
Kardeş ülke Azerbaycan’ı karıştıran görüntü
Kardeş ülke Azerbaycan'ı karıştıran görüntü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 13:17:40. #7.12#
SON DAKİKA: Bitmine Ethereum'dan servet kazanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.