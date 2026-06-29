Blackrock IBIT yatırımcısı yüzde 40 zararda - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Blackrock IBIT yatırımcısı yüzde 40 zararda

Blackrock IBIT yatırımcısı yüzde 40 zararda
29.06.2026 10:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BlackRock'ın spot Bitcoin fonu IBIT'teki ortalama yatırımcının kaybı yaklaşık yüzde 40'a ulaştı. Bir yıl önce yüzde 30 kârda olan bu kitle, ABD spot Bitcoin ETF'lerinin rekor kıran çıkış haftasında ağır biçimde vuruldu.

Yatırım araştırma şirketi Bespoke Investment Group'un verilerine göre BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonundaki ortalama yatırımcının kaybı yaklaşık yüzde 40'a ulaştı. Bu kitle, 2025 ortasında hâlâ yaklaşık yüzde 30 kârdaydı. Varlık büyüklüğü bakımından ABD'nin en büyük spot kripto ETF'si üzerinden Bitcoin'e giren ana akım yatırımcılar, bu yılki satış dalgasından ağır yara aldı. NovaDius Wealth Management başkanı Nate Geraci, kaybı "ana akım yatırımcılar için Bitcoin'e acımasız bir giriş" olarak nitelendirdi.

IBIT, Ocak 2024'teki lansmanından bu yana 60,77 milyar dolar topladı ancak şu anda 44,42 milyar dolarlık net varlık tutuyor. Aradaki yaklaşık 16 milyar dolarlık fark tamamen Bitcoin fiyatındaki düşüşten kaynaklanıyor ve haziran ortasındaki yaklaşık 13,4 milyar dolardan genişledi.

SPOT BİTCOİN ETF'LERİNDE İKİNCİ EN KÖTÜ HAFTA

ABD spot Bitcoin ETF'leri, 26 Haziran'da sona eren haftada yaklaşık 1,79 milyar dolar net çıkış kaydetti. Bu rakam, fonların Ocak 2024'te işleme başlamasından bu yana yalnızca Şubat 2025'teki 2,61 milyar dolarlık çıkışın gerisinde kalarak ikinci en büyük haftalık kayıp oldu. Hafta aynı zamanda üst üste yedinci negatif hafta olarak ürünlerin tarihindeki en uzun haftalık çıkış serisini oluşturdu. Haftanın son işlem gününde fonlardan çıkan 444,51 milyon doların tamamı IBIT'ten geldi ve günlük çıkış serisi yedi güne uzadı.

Satışlar, ABD Merkez Bankası Fed'in sıkılaşan tutumuyla aynı döneme denk geldi. Merkez bankası 18 Haziran'daki toplantıda faizi sabit tutarken karar metnindeki gevşeme ifadelerini kaldırdı, işlemciler de aralık ayında faiz artırımı ihtimalini yüzde 50'nin üzerinde fiyatlamaya başladı. Bitcoin yayım sırasında yaklaşık 59 bin 700 dolardan işlem görüyor ve Ekim 2025'teki 126 bin 272 dolarlık rekorunun yarısından fazla altında bulunuyor.

ETHEREUM FONLARINDAN ÇIKIŞ YEDİNCİ HAFTAYA UZADI

Spot Ethereum ETF'leri de 26 Haziran haftasında 273,34 milyon dolar çıkışla üst üste yedinci kez haftalık kayıp yaşadı. Seri, kategorinin 2025 başında gördüğü sekiz haftalık seriden bir hafta kısa kaldı. Ethereum yayım sırasında yaklaşık 1570 dolardan işlem görüyor.

Yeni kripto fonları ise tersi yönde hareket etti, ancak Bitcoin ve Ethereum ürünlerinin yanında küçük kaldı. Zincir üstü türev borsası Hyperliquid'in üç fonu perşembe günü 108,09 milyon dolar toplayarak 12 Mayıs'taki lansmanından bu yana en güçlü gününü gördü. XRP fonları da 15,63 milyon dolarla son haftaların en yüksek günlük girişini elde etti. Yine de bu fonların öne çıkan günü bile, tek başına IBIT'ten haftanın son gününde çıkan 444,51 milyon doların altında kaldı.

Kripto Para, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Blackrock IBIT yatırımcısı yüzde 40 zararda - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Antalya’da panaromik asansörde manzara izlerken düşen genç adam hayatını kaybetti Antalya'da panaromik asansörde manzara izlerken düşen genç adam hayatını kaybetti
Eskişehir’de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu Eskişehir'de 30 yaşındaki genç adam evinde ölü bulundu
Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı Ölümünden 5 gün önce yaptığı paylaşım herkesi duygulandırdı
Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve 2 şüpheli adliyede Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit ve 2 şüpheli adliyede
Enez’de Boğulma Olayı Enez'de Boğulma Olayı
Türk sinemasının Kadir Abi’si son yolculuğuna uğurlanıyor Türk sinemasının Kadir Abi'si son yolculuğuna uğurlanıyor
Özel’e soruldu: CHP’li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi’ne mi geçecek Özel'e soruldu: CHP'li 86 vekil Anadolu Birliği Partisi'ne mi geçecek?
Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı Öğrencileriyle cinsel ilişki yaşayan 25 yaşındaki öğretmen tutuklandı
Aşırı sıcakların teslim aldığı Fransa’da ölü sayısı 1000’e ulaştı Aşırı sıcakların teslim aldığı Fransa'da ölü sayısı 1000'e ulaştı
Kadir İnanır’ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur Kadir İnanır'ın hayat arkadaşı Jülide Kural hem ağladı hem ağlattı: Vasiyetin sorumluluğumuzdur

09:38
İsrail, Hizbullah’ın 200 metrelik dev yer altı tünelini imha etti
İsrail, Hizbullah'ın 200 metrelik dev yer altı tünelini imha etti
09:34
“Şarkı söyleyeyim“ deyip acılı annenin sözünü kesen Gökhan Güney’e tepki yağıyor
"Şarkı söyleyeyim" deyip acılı annenin sözünü kesen Gökhan Güney'e tepki yağıyor
09:04
KYK yurtlarında neler oluyor Son 2 haftada peş peşe 5 öğrenci ölümü
KYK yurtlarında neler oluyor? Son 2 haftada peş peşe 5 öğrenci ölümü
08:58
Bangladeş’teki kızamık salgınında ölen çocukların sayısı 712’ye yükseldi
Bangladeş'teki kızamık salgınında ölen çocukların sayısı 712'ye yükseldi
08:50
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
Saldırılar sonrası ABD-İran dünyanın beklediği kararı verdi
07:56
Düğünde talihsiz kaza Gelin bir anda yere serildi
Düğünde talihsiz kaza! Gelin bir anda yere serildi
07:14
Milyonlarca emekli zam bekliyor AK Parti sokağın sesine kulak verdi
Milyonlarca emekli zam bekliyor! AK Parti sokağın sesine kulak verdi
06:59
Takside dehşet anları Turistler korkudan defalarca özür diledi
Takside dehşet anları! Turistler korkudan defalarca özür diledi
06:40
ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi Petrol fiyatları yükselişe geçti
ABD-İran gerilimi yeniden alevlendi! Petrol fiyatları yükselişe geçti
01:59
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma 29 kişi hayatını kaybetti
Pakistan-Afganistan sınırında çatışma! 29 kişi hayatını kaybetti
01:49
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı
Zorla aracına bindiği kadını istediği yere götürtüp, para ve kolyesini aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2026 10:02:50. #.0.4#
SON DAKİKA: Blackrock IBIT yatırımcısı yüzde 40 zararda - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.