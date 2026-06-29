Blackrock IBIT yatırımcısı yüzde 40 zararda

Yatırım araştırma şirketi Bespoke Investment Group'un verilerine göre BlackRock'ın iShares Bitcoin Trust (IBIT) fonundaki ortalama yatırımcının kaybı yaklaşık yüzde 40'a ulaştı. Bu kitle, 2025 ortasında hâlâ yaklaşık yüzde 30 kârdaydı. Varlık büyüklüğü bakımından ABD'nin en büyük spot kripto ETF'si üzerinden Bitcoin'e giren ana akım yatırımcılar, bu yılki satış dalgasından ağır yara aldı. NovaDius Wealth Management başkanı Nate Geraci, kaybı "ana akım yatırımcılar için Bitcoin'e acımasız bir giriş" olarak nitelendirdi.

IBIT, Ocak 2024'teki lansmanından bu yana 60,77 milyar dolar topladı ancak şu anda 44,42 milyar dolarlık net varlık tutuyor. Aradaki yaklaşık 16 milyar dolarlık fark tamamen Bitcoin fiyatındaki düşüşten kaynaklanıyor ve haziran ortasındaki yaklaşık 13,4 milyar dolardan genişledi.

SPOT BİTCOİN ETF'LERİNDE İKİNCİ EN KÖTÜ HAFTA

ABD spot Bitcoin ETF'leri, 26 Haziran'da sona eren haftada yaklaşık 1,79 milyar dolar net çıkış kaydetti. Bu rakam, fonların Ocak 2024'te işleme başlamasından bu yana yalnızca Şubat 2025'teki 2,61 milyar dolarlık çıkışın gerisinde kalarak ikinci en büyük haftalık kayıp oldu. Hafta aynı zamanda üst üste yedinci negatif hafta olarak ürünlerin tarihindeki en uzun haftalık çıkış serisini oluşturdu. Haftanın son işlem gününde fonlardan çıkan 444,51 milyon doların tamamı IBIT'ten geldi ve günlük çıkış serisi yedi güne uzadı.

Satışlar, ABD Merkez Bankası Fed'in sıkılaşan tutumuyla aynı döneme denk geldi. Merkez bankası 18 Haziran'daki toplantıda faizi sabit tutarken karar metnindeki gevşeme ifadelerini kaldırdı, işlemciler de aralık ayında faiz artırımı ihtimalini yüzde 50'nin üzerinde fiyatlamaya başladı. Bitcoin yayım sırasında yaklaşık 59 bin 700 dolardan işlem görüyor ve Ekim 2025'teki 126 bin 272 dolarlık rekorunun yarısından fazla altında bulunuyor.

ETHEREUM FONLARINDAN ÇIKIŞ YEDİNCİ HAFTAYA UZADI

Spot Ethereum ETF'leri de 26 Haziran haftasında 273,34 milyon dolar çıkışla üst üste yedinci kez haftalık kayıp yaşadı. Seri, kategorinin 2025 başında gördüğü sekiz haftalık seriden bir hafta kısa kaldı. Ethereum yayım sırasında yaklaşık 1570 dolardan işlem görüyor.

Yeni kripto fonları ise tersi yönde hareket etti, ancak Bitcoin ve Ethereum ürünlerinin yanında küçük kaldı. Zincir üstü türev borsası Hyperliquid'in üç fonu perşembe günü 108,09 milyon dolar toplayarak 12 Mayıs'taki lansmanından bu yana en güçlü gününü gördü. XRP fonları da 15,63 milyon dolarla son haftaların en yüksek günlük girişini elde etti. Yine de bu fonların öne çıkan günü bile, tek başına IBIT'ten haftanın son gününde çıkan 444,51 milyon doların altında kaldı.