Buterin'den kriptoda yapay zeka korkusuna yanıt - Son Dakika
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Buterin'den kriptoda yapay zeka korkusuna yanıt

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Buterin\'den kriptoda yapay zeka korkusuna yanıt
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Ethereum'un kurucu ortağı Vitalik Buterin, yapay zeka destekli saldırıların kripto güvenliğini kaçınılmaz olarak çökerteceği görüşünü reddetti. Buterin, aynı teknolojinin yazılımları daha güvenli hale getirmek için de kullanılabileceğini savundu.

Buterin, paylaşımında saldırganların yapay zekayla kalıcı bir üstünlük kazanacağı düşüncesine karşı çıktı. Doğru sistemler kurulduğunda ve daha güçlü doğrulama araçları kullanıldığında siber güvenlikte avantajın savunma tarafına geçebileceğini belirtti.

Önerisinin merkezine, bir yazılımın belirlenen güvenlik koşullarını karşılayıp karşılamadığının matematiksel kanıtlarla sınanmasını koydu. Buterin'e göre gelişmiş yapay zeka, yalnızca tek tek açıkları aramak yerine karmaşık programların tamamını bu yöntemle doğrulamayı mümkün kılabilir.

ASIL ZORLUK GÜVENLİĞİ TANIMLAMAK

Buterin, bir programın güvenli olduğunu kanıtlamadan önce güvenliğin ne anlama geldiğinin açıkça tanımlanması gerektiğini vurguladı. Saldırganın sisteme nasıl müdahale edebileceği, bilgilerin hangi yollarla sızabileceği ve yazılım ya da donanım bileşenleri bozulduğunda ne olacağı bu tanımın içinde yer alıyor.

Ethereum'un kurucu ortağı, güvenlik koşullarının insanlar tarafından daha kolay anlaşılabilir hale getirilmesini önemli buluyor. Kritik bileşenlerde bu koşulları incelemenin, kodun tamamını doğrudan taramaktan daha yönetilebilir olabileceğini düşünüyor.

Yaklaşımın her yazılımda aynı ölçüde işe yaramayacağını da belirtti. Kullanıcı arayüzü gibi bazı alanlarda güvenlik tanımının kodun kendisi kadar kapsamlı hale gelebileceğini söyledi. Buna karşılık mesajlaşma protokolleri, yalıtılmış çalışma ortamları ve kriptografik sistemlerde yöntemin daha belirgin avantajlar sağlayabileceğini ifade etti.

TEK TEK AÇIK ARAMAK YETERLİ OLMAYABİLİR

Buterin, geçmişte doğrulama işlemi zor ve sınırlı olduğu için geliştiricilerin çoğu zaman yalnızca güvenlik açısından kritik gördükleri kod parçalarını kontrol ettiğini anlattı. Programın başka bir bölümündeki hatanın bütün sistemi tehlikeye atabileceğine dikkat çekti.

Modern yapay zekanın programın tamamını doğrulama imkânını genişletebileceğini savunan Buterin, savunmayı yalnızca açıkları saldırganlardan önce bulma yarışına bağlamamak gerektiğini belirtti. Önceliğin, yazılımı baştan daha dayanıklı hale getirmek olması gerektiğini söyledi.

Buterin'e göre özellikle daha fazla işlem kapasitesi ve gizlilik hedefleyen Blockchain ağlarının geleceği bu çalışmalara bağlı bulunuyor. Ethereum'un önümüzdeki yıllarda programların bütününü kapsayan yapay zeka destekli doğrulama yaklaşımını izlemeyi planladığını ifade etti.

Vitalik ButerinKripto ParaYapay ZekaEthereumSon Dakika

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