Circle CEO\'su yeni rakibe karşı USDC\'nin asıl kozunu hatırlattı

Jeremy Allaire, X hesabından paylaştığı yazıda stablecoin ağlarını, ağ etkisiyle büyüyen ve kazananın çoğunu aldığı platform işleri olarak tanımladı. Entegrasyonlara, likiditeye, düzenleyici onaylara, bankacılık ilişkilerine ve rezerv yönetimine yapılan sürekli yatırımın, taklit edilmesi zor rekabet avantajları yarattığını söyledi. Allaire ayrıca ücretsiz ve sınırsız basım ile geri alımın büyük ölçekte sürdürülebilir olup olmayacağını sorguladı ve rezerv gelirinin neredeyse tamamını ortaklara dağıtmanın altyapıyı aç bırakma riski taşıdığını belirtti.

Open Standard'ın duyurduğu Open USD, aralarında Visa, Mastercard, Stripe, Coinbase, BlackRock ve Google'ın da bulunduğu 140'tan fazla şirketin desteğini aldı ve 2026'nın ikinci yarısında piyasaya çıkması bekleniyor. Tek bir ihraççı yerine ortaklardan oluşan bir kurul tarafından yönetilecek stablecoinin kurucu CEO'luğuna, Stripe'ın stablecoin birimi Bridge'in yöneticisi Zach Abrams getirildi. Circle'ın hissesi salı günü yüzde 17,55 düşüşle 62,63 dolardan kapandı, çarşamba günü açılış öncesinde ise yüzde 2,44 artışla 64,18 dolara çıktı.

BERNSTEIN CIRCLE İÇİN 190 DOLAR HEDEFİ VERDİ

Bernstein, Open USD'nin ödemeler, bankacılık, teknoloji ve ticaret alanındaki erişimine dikkat çekerek onu Circle ve Tether ikilisine meydan okuyan ilk ve en güçlü yeni oyuncu olarak nitelendirdi. Ancak araştırma şirketi, yönetişimin, operasyonel mimarinin ve gelir paylaşım formülünün açık sorular olarak durduğunu, 140'tan fazla ortağı koordine etmenin ciddi bir çaba gerektireceğini belirtti. Bernstein, Circle için endeksin üzerinde getiri tavsiyesini ve yüzde 203 yükseliş anlamına gelen 190 dolarlık fiyat hedefini korudu. Şirkete göre Circle'ın pazarlama, altyapı, teknoloji ve uyuma harcadığı 500 milyon dolara yakın kaynak, bir stablecoin ağını büyütmenin gerektirdiği kaynağı gösteriyor.

Araştırma şirketine göre OUSD koalisyonunun büyüklüğü stablecoinleri bir kategori olarak doğruluyor ancak Circle'ın konumunu hemen tehdit etmiyor. USDC, dolar stablecoin parasal tabanının yaklaşık yüzde 28'ini oluştururken işlem hacmi farklı bir tablo çiziyor. Visa zincir üstü verilerine dayanan analize göre USDC yalnızca 2026'nın ilk yarısında 5,3 trilyon dolarlık işlem gerçekleştirdi. Bu rakam, 2025 temposuna göre yaklaşık yüzde 140 büyümeye denk geliyor ve USDC'nin işlem hacmindeki payı 2025'te yaklaşık yüzde 40'tan 2026'da yaklaşık yüzde 60'a yükseldi.

Bernstein, benzer dinamiği Tether'in USDT'yi önce Bitfinex ardından Binance'in kullanıcı tabanına bağlayarak 180 milyar dolarlık arza taşımasına benzetti. Circle da benzer yolu, platformdaki USDC'nin yaklaşık yüzde 25'ini elinde tutan Coinbase üzerinden izledi ve likiditesini Hyperliquid ile Polymarket'e genişletti. Şirketin kendi blok zinciri Arc ise dijital varlıklar, ödemeler ve finansal hizmetlerden 100'den fazla ortakla faaliyete başladı.

COINBASE USDC GELİRİNİN YÜZDE 50'SİNİ ALIYOR

Analistler, Coinbase'in OUSD ortakları arasında yer almasını dikkat çekici buldu. Zira Coinbase, Circle ile dağıtım anlaşması kapsamında USDC rezerv gelirinin yaklaşık yüzde 50'sini kazanıyor ve bu gelir, borsanın toplam gelirinin yüzde 20'sine yakınına denk geliyor. Allaire, çarşamba günkü paylaşımında Circle'ın Coinbase ile stablecoin ortaklığının her zamanki kadar güçlü olduğunu belirtti. Bernstein ise Coinbase'in asıl amacının USDC'den uzaklaşmak yerine stablecoin benimsenmesini yaygınlaştırmak olduğunu düşünüyor.

ARK Invest araştırma direktörü Lorenzo Valente ise daha temkinli bir tutum aldı. Valente'ye göre OUSD, USDC ve USDT'nin kripto ekosistemine yerleşmiş likiditesinin yarattığı soğuk başlangıç sorunuyla karşı karşıya kalıyor. Duyuruyu devasa bir niyet mektubu olarak niteleyen Valente, ortakların çoğunun rakip stablecoinleri de desteklediğini ya da kendi altyapısını işlettiğini vurguladı. Valente, Stripe'ın kendi yığını ve Bridge'i olduğunu, Coinbase'in USDC'ye bağlı bulunduğunu, bankaların kendi mevduat tokenlarını kurduğunu ve kart ağlarının piyasadaki her tokenı desteklediğini kaydetti.